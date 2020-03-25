Сразу две поликлиники могут построить в Веризино

В микрорайоне Сновицы-Веризино города Владимира могут появиться сразу две новые поликлиники. Начать строительство учреждений здравоохранения планируется через два года. Вопрос софинансирования строительства готов рассмотреть Минздрав России. О таком решении сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Проект строительства должен поддержать Минздрав.

В своём письме он предложил руководству Владимирской области направить в возглавляемое им ведомство бюджетную заявку от региона с полным пакетом обосновывающих материалов по названным объектам капитального строительства. Средства на софинансирование могут быть заложены в проект федерального бюджета уже на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов.

Ранее «Призыв» сообщал, что в поликлинику Гусь-Хрустального вложили 100 миллионов рублей. В учреждении сделали капитальный ремонт.

Ольга Ефремова

Фото «Призыва»