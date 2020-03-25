Сразу две поликлиники могут построить в Веризино

Строительство софинансирует Минздрав

В микрорайоне Сновицы-Веризино города Владимира могут появиться сразу две новые поликлиники. Начать строительство учреждений здравоохранения планируется через два года. Вопрос софинансирования строительства готов рассмотреть Минздрав России. О таком решении сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Проект строительства должен поддержать Минздрав.

В своём письме он предложил руководству Владимирской области направить в возглавляемое им ведомство бюджетную заявку от региона с полным пакетом обосновывающих материалов по названным объектам капитального строительства. Средства на софинансирование могут быть заложены в проект федерального бюджета уже на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов.

Ранее «Призыв» сообщал, что в поликлинику Гусь-Хрустального вложили 100 миллионов рублей. В учреждении сделали капитальный ремонт.

Ольга Ефремова 

Фото «Призыва»

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Обсуждение 1

  • Елена:
    25.03.2020 в 11:37

    Замечательно что власти думают о населении ведь квартиры в этом районе покупают в основном семьи с детьми по ипотеке и до поликлиники с ребенком сейчас добраться сложно приходится вызывать такси

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