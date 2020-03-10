Специально к «длинным выходным» Сбербанк дарит своим клиентам 21 день домашнего кино от онлайн-кинотеатра Okko

Специально к «длинным выходным» Сбербанк дарит всем своим клиентам 21 день подписки на пакеты услуг «Оптимум и START» — от онлайн-кинотеатра Okko. Чтобы получить промокод, необходимо перейти на сервис #wow-день, авторизоваться на сайте по Сбербанк ID и нажать на карточку Okko. Промокод появится на экране. Предложением можно воспользоваться по 13 марта включительно.

Okko – мультимедийный сервис, специализирующийся на создании, стриминге и распространении высококачественного контента. Пользователи Okko могут купить и скачать понравившийся фильм в высоком качестве (UHD/4K, HDR), арендовать контент на 48 часов или купить подписку и смотреть его через приложение Okko на Smart TV, через мобильное приложение, а также на сайте okko.tv. В коллекции сервиса порядка 43 тыс. единиц популярного контента таких мировых киностудий, как Walt Disney Pictures, Paramount Pictures, 20th Century Fox, Warner Bros, Sony Pictures, Universal Pictures, а также ведущих европейских и российских производителей фильмов и сериалов.

Праздничный ресурс #wow-день от Сбербанка поможет поздравить коллег, родных и близких, а также спланировать и организовать выходные. Здесь вы можете один из пяти сценариев: «Любимой», «Маме», «Дочке», «Подруге», «Коллеге». Ресурс предложит вам большую подборку предложений и скидок специально для вашего адресата.

Другие примеры предложений сервиса #wow-день от экосистемы Сбербанка: скидка до 25% — от службы доставки готовой еды Delivery Club; скидки на подарки до 50% на маркетплейсе «Беру»; один месяц безлимитных консультаций с терапевтом и педиатром (8 руб. — с 1 по 8 марта) — от DocDoc; скидка на сервис по доставке продуктов «СберМаркет» (8% — с 25 февраля по 31 марта). На «Беру» можно купить подарки не только со скидкой, но и оформить в кредит* с помощью сервиса «Покупай со Сбербанком».

Духи и косметика, украшения и бытовая техника, одежда и билеты в театр — на сайте легко выбрать подарок, ведь к проекту подключилось более 50 партнеров банка: компании Xiaomi, Philips, New Balance, Lamoda, Thule, Henderson, Braun, Yves Roсher, Nintendo, MAC, 220 Вольт, Clinique и другие.

Особые условия к праздникам предусмотрены и по банковским продуктам. По 14 марта включительно можно открыть промовклад «Лови весну»* на пять месяцев со ставкой 5%.

Кроме того, каждый, кто воспользовался сервисами экосистемы Сбербанка по 13 марта включительно, принимает участие в акции «Миллион СПАСИБО» и получает возможность заработать от 10 000 до 1 000 000 бонусов «Спасибо».

Пётр Колтыпин, председатель Волго-Вятского банка Сбербанка:

«Мы предлагаем нашим клиентам встречать весну вместе с нами. Обязательно обратите внимание на добрый праздничный сервис Сбербанка. Он поможет вам идеями и спецпредложениями банка, компаний экосистемы и наших партнеров, которые предоставлены на лучших условиях. Дарите своим любимым самое лучшее – время, заботу и внимание, а мы поможем организовать праздничные дни и купить подарки максимально просто и быстро».

ПАО Сбербанк — крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50% акций Банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются клиенты в 18 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 14 тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть Банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае и других странах.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481.

Официальные сайты Банка: www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.

* — финансовые услуги предоставляет ПАО «Сбербанк»