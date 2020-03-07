Спасская церковь старше Успенского собора на 40 лет

В центре нашего города, неподалеку от Золотых ворот стоит Спасская церковь. Название храма, а по нему и улицы, посвящено празднику Преображение Господне (или Спас яблочный), отмечаемому 19 августа. Ряд историков, начиная с Николая Карамзина, обратили внимание на известие Львовской летописи от 1108 года о создании князем Владимиром Мономахом во Владимире каменной «церкви Святаго Спаса». Летопись Авраамки и хронограф редакции 1512-го датируют ее постройку 1116-1117 годами. Это был первый известный каменный храм во Владимире.

По другим источникам, Спасская церковь была заложена в 1164-м Андреем Боголюбским на территории своего княжеского двора. Как бы то ни было, но в 2017 году Владимирская епархия отметила 900-летие этого храма. Получается, что он на 40 лет старше знаменитого Успенского собора, который, как известно, был построен в 1158 году.

Прообраз Покрова на Нерли

На самом деле существующая Спасская церковь выстроена в конце XVIII века из кирпича взамен древней, сгоревшей в 1778 году. Как показали археологические раскопки, проводившиеся здесь под руководством профессора Николая Воронина, новый храм был поставлен на фундаментах старого с частичным использованием в нижних частях стен древнего белого камня. Исследователь предположил, что «церковь Спаса вместе с церковью Георгия и окружавшими их хоромами и строениями княжеских дворов образовали, видимо, значительный архитектурный ансамбль, занимавший высокую точку на поднятом краю Нового города рядом с парадными Золотыми воротами». Не исключал он и наличия здесь «главной площади этой части столицы».

Согласно абрису на чертеже Владимира 1715 года и материалам раскопок 1953 года, первоначально Спасский храм представлял собой 4-столпную почти квадратную в плане одноглавую церковь, завершавшуюся барабаном и куполом с крестом. По пропорциям, декорации фасадов и композиции интерьеров храм напоминал церкви Покрова на Нерли. Об этом, в частности, свидетельствуют найденные при раскопках фрагменты разноцветных майоликовых плиток, некогда украшавших церковный пол.

Женская княжеская усыпальница

В XIII году веке при Спасском храме уже существовал монастырь. Около него в феврале 1238-го татаро-монголы проломили крепостные стены и ворвались во Владимир. «И ту убьен бысть… Феодосии Спаскыи и прочии игумени, и черньци, и черници, и попы, и дьяконы», — свидетельствует летопись. Тем не менее монастырь был возрожден и просуществовал до 1674 года, когда был упразднен указом Монастырского приказа по дряхлости и бедности.

В 1953 году Николай Воронин обнаружил у Спасской церкви в разных местах две гробницы.

В одной из гробниц оказалось аристократическое женское погребение конца XII — начала XIII вв., принадлежавшее неизвестной персоне знатного происхождения, возможно, княжеского рода. До образования в 1201 году Княгинина монастыря женской великокняжеской усыпальницей могла служить Спасская церковь, ставшая монастырской. Можно было предполагать там погребения таких княжеских особ, как жена Мстислава Андреевича, сына Андрея Боголюбского, или жёны Ярополка и Мстислава Ростиславичей — племянников Андрея Боголюбского, или его дочь, имя которой неизвестно.

Новый комплекс

Возводя новую церковь, строители стремились повторить ее прежний облик: в убранстве фасадов использована аркатура и членение лопатками на прясла, вход оформлен перспективными порталами, оштукатуренные степы имеют разгранку под белокаменную кладку. Однако мастера отдали и дань времени, когда был возведено новое здание храма. Поэтому в архитектуре его четко просматриваются черты барокко: многопрофильный карниз четверика, фигурные наличники окон, круто поднимающаяся кровля с двухъярусным восьмигранным барабаном, увенчанным луковичной главой.

Рядом со Спасской церквью стоит небольшая теплая церковь Николы. Точная дата ее постройки не известна, но создана она, несомненно, в традициях архитектурного узорочья второй половины XVII века. Верх четверика венчает широкий пояс из кокошников. На северном фасаде сохранился прекрасный резной наличник окна с необычным килевидным завершением и обрамлением в виде изысканного ожерелья из бусин. Похоже, над храмом работал зодчий с очень развитым чувством пластики.

Привлекательна и невысокая башнеобразная колокольня, завершавшаяся некогда четырехгранным шатром. В убранстве ее верхнего яруса использованы муравленые изразцы. Утопленные в ниши-ширинки, они создают интересную игру света и цвета.

Возвращение святыни

16 декабря 1937 года горсовет города Владимира вынес постановление закрыть церковь «как бездействующую ввиду отсутствия общины и служителей культа». Спасский храм в 1938-м передали владимирской конторе «Заготзерно», к 1948 году оба храма использовал трест «Облзаготзерно». В 80-х — начале 90-х годов Спасская церковь использовалась как склад декораций Владимирского драмтеатра, а в тёплой Никольской размещались реставраторы и художники Владимиро-Суздальского музея-заповедника.

15 марта 1993 года оба храма были возвращены Русской православной церкви. Спасский храм освящен 15 марта 1997 года. Сейчас это памятник федерального значения.

19 июля 1998 года, по церковным данным, во время воскресной литургии в Спасской церкви во Владимире было отмечено чудесное явление на иконах. Утром, во время литургии, на иконе Иоанна Крестителя стала выступать маслянистая жидкость. Вечером того же дня во время чтения акафиста икона вся сверху донизу покрылась маслянистыми струями. После этого на разных иконах стали появляться капли мирры.

Татьяна Лысова

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