Во Владимирской области резко возросло число случаев возгорания травы. И хотя минувшие выходные были прохладными, спасатели выезжали на пал травы 16 раз. Чаще всего возгорания фиксировались в Муромском и Суздальском районах. Самый крупный пожар случился рядом с поселком Мордвинова Муромского района. Трава там горела на площади 6 га, уточнили «Призыву» в пресс-службе ГУ МЧС по Владимирской области.

Сухая трава горела вне населенных пунктов.

В чрезвычайном ведомстве обращают внимание на то, что в этом году первые палы травы регистрируются очень рано. Для сравнения, в 2019 году первый весенний пал произошел в начале апреля.

Ранее «Призыв» рассказывал, что 18 марта спасатели 6 раз выезжали на тушение палов травы. Три возгорания случились на территории города Владимира, два в Собинском районе и один в Киржаче.

Ольга Ефремова

Фото: ru.delfi.lt