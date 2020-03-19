Спасатель вытащил завязшего по пояс в глине ребенка

Ветеран пожарной охраны Николай Равков спас ребенка в Коврове. Мальчик провалился в жижу из воды и глины, образовавшуюся рядом с канализационным колодцем на улице Сергея Лазо. Как рассказала пресс-секретарь 8-го отряда ФПС г. Коврова Наталья Никитина на своей странице в соцсети «ВКонтакте», Николай Равков случайно проходил мимо. Мужчина заметил ребенка, когда его уже засосало в глину выше пояса. Не раздумывая, он кинулся на помощь.

Вытащить ребенка сразу не получилось, слишком сильно его засосало. Тогда спасатель стал откапывать мальчика голыми руками. Сначала удалось освободить одну ногу, затем вторую. Вытащив мальчика, Николай Равков стал выбираться сам. В глине ему пришлось оставить свою обувь.

Ребенок не пострадал.

Наталья Никитина пояснила, что в этом районе активно ведется стройка, кругом сплошные раскопки. А мимо них дети возвращаются домой после школы. Мальчишки не упускают случая измерить глубину луж и вязкость глины.

Сейчас, на месте происшествия, об этой ситуации ничего не напоминает. Колодец быстро привели в порядок, видны свежие следы строительной техники. Однако вокруг еще много таких колодцев, которые, как магнитом, манят к себе детвору…

Ранее «Призыв» сообщал, что в Александрове прохожий спас провалившегося под лед ребенка.

Ольга Ефремова

Фото Натальи Никитиной