Создатели сериалов «Ольга» и «Физрук» сняли комедию в Суздале

Телеканал ТНТ представил в начале марта новую романтическую комедию «Золотое кольцо». Главные герои фильма — три семейные пары. Во время совместного отпуска молодые люди отправляются в путешествие по Золотому кольцу. Герои надеются, что поездка поможет им не только отдохнуть, но и решить накопившиеся проблемы в отношениях. Сняли картину создатели сериалов «Ольга», «Реальные пацаны» и «Физрук». Режиссером стал грузин Шота Гамисония (сериалы «Универ. Новая общага» и «В постели»). Главные роли исполнили Семен Штейнберг («Содержанки») и Ольга Дибцева («Холоп»), Владимир Яглыч и Вера Строкова («Невеста из Москвы»), Кирилл Каганович («Верность») и Аглая Тарасова («Лед»).

Для работы над комедией съемочная группа отправилась по главным достопримечательностям городов «Золотого кольца России». Вместе с героями фильма зрители посетят Фестиваль воздушных шаров в Переславле-Залесском, дремучие ростовские леса, Плещеево озеро, центральную улицу города Владимира и… Суздальский музей самовара. Не пытайтесь найти этот выставочный объект, потому что его создали специально для съемок фильма. Об этом нам рассказал житель суздальский журналист Юрий Белов. Он не только был очевидцем съемок этого фильма в родном городе, но и сам снялся в небольшом эпизоде.

— Съемки были в прошлом году, в начале лета. По-моему, это июнь месяц был. Я увидел съемочную технику на улице Ленина, напротив Николаевского посада, где овраг проходит –дебри называется. Конечно, сразу заинтересовался, подошел, представился и поговорил с ассистентами режиссера. Они мне сказали, что там, на берегу реки Каменки, идут съемки. Ну, я, конечно, туда прошел, посмотрел. Они снимали там сцену на лодке. Девушка делает неосторожное движение и падает из лодки в воду. А молодой человек бросается за ней и спасает ее. Другая лодка подстраховывала актеров в этой ситуации. Группа расположилась прямо на берегу реки, и за ней было интересно наблюдать.

После съемок сцены на реке, группа переместилась в центр города, на Торговую площадь. Я не поленился и прошел туда. Выяснилось, что съемки будут в ресторане «Гостиный двор». Со стороны реки у них есть небольшой зал. И вот там снимали музей самоваров – так назывался этот объект. «Гостиный двор» сдал свой зал съемочной группе, она произвела в нем какие-то перестановки, принесли самовары, столы. Довольно длительная была подготовка к съемкам.

Здесь я познакомился с забавными детьми – мальчиком и девочкой, которые снимались в фильме. Мальчик мне сказал, что он аж из Оренбурга и уже снимался в других фильмах (Миша Мяло прославился на всю страну после шоу Максима Галкина «Лучше всех», где он виртуозно прочитал монолог Жванецкого про раков и рассказ Зощенко. – Прим. ред.).

Была хорошая погода. День уже клонился к вечеру. Режиссер сидел с молодыми актерами на улице, он держал в руках сценарий и обсуждал с ними, что и как играть. Обстановка была непринужденной, много любопытствующих собралось. Можно было подойти, с кем угодно пообщаться. Я тоже наблюдал за съемочной группой в галерее «Гостиного двора». И ко мне подошли с предложением: «Не хотите сняться в одном эпизоде с самоварами?» Я никуда не спешил и согласился.

Начали с репетиций. Мы снимали сцену, как герои с детьми заходят вот в этот музей самоваров. Экскурсовод начинает работу, рассказывает, что за изобретение такое диковинное – самовар, как он работает, куда закладывается лучина. Его играл актер, показавшийся мне довольно мне знакомым (Григорий Багров из Московского камерного драматического театра снялся уже в 126 фильмах. – Прим. ред.). Мне очень понравилось, как он играет свою роль.

Небольшая сцена, но было несколько репетиций, сняли несколько дублей с двух камер. Художник, гримеры были. Рядом со мной стояла женщина, как и я, из Суздаля, ее фамилия Спирина, по-моему. Съемка шла недолго. Потом у меня попросили паспорт, записали мои данные и, конечно, заплатили за работу, что меня очень порадовало.

Да и вообще съемочная группа относилась ко мне доброжелательно, и молодые актеры не отказывались попозировать мне. Их работа в Суздале продолжалась недолго – дня 2-3. Съемочная группа хорошая: никаких скандалов, никого из любопытствующих не гнали. И фильм получился добрым.

В Суздале за более чем полувека были сняты около 40 фильмов. Самым известным кинокартинам посвящен наш тест.

Татьяна Лысова

Фото Юрия Белова

Заглавное фото: стоп-кадр из фильма