Создана рабочая группа для решения проблемы обманутых дольщиков из Коммунара

Создана рабочая группа по решению вопроса с обманутыми дольщиками из микрорайона Коммунар. Региональные чиновники, наконец, признали проблему с заселением в готовую многоэтажку и готовы открыто обсуждать ее. Никаких уговоров «не шумите» и «подождите» больше не будет. Готов к диалогу и застройщик. Он больше не прячется от дольщиков и не называет новых сроков передачи квартир. Дольщики, создав общественный резонанс, кажется, достучались до ответственных персон.

— Нас, наконец, допускают до участия в рабочих совещаниях. Ближайшее совещание по вопросу ввода дома в эксплуатацию должно состояться в марте. Инициативную группу дольщиков должны пригласить, — рассказывает дольщик Антон Игнатичев.

Многоэтажный дом по всем документам должны были сдать в октябре 2018 года.

Семьи, купившие там квартиры, снимают жилье и ютятся у родственников. С прошлой осени, когда на дом закончилось и разрешение на строительство, дольщики начали шуметь. Писали во все инстанции, митинговали, обращались к президенту. И хотя официально дольщики из Коммунара не признаны обманутыми, их ситуацию тоже держат на контроле. Главная проблема – два лишних этажа, которые противоречат закону об охранных зонах. Его корректируют и готовы уже обсудить на градостроительном совете при губернаторе. Правда, сроков пока не называют.

Не быстрее решаются вопросы и с обманутыми дольщиками, попавшими в реестр. Как «Призыв» сообщал ранее, новое жилье в Юрьевце обещают предоставить уже 5 лет.

Анна Тумановская

Фото «Призыв»