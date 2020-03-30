Социальные выплаты владимирцам перечислят до 3 апреля

Из-за пандемии коронавируса все социальные выплаты, пособия и компенсации, установленные семьям с детьми, ветеранам труда, труженикам тыла, инвалидам и другим жителям Владимирской области, будут перечислены до 3 апреля. Коснётся это тех, кто обычно получает выплаты через банки. Гражданам, получающим меры соцподдержки через почтовые отделения, доставка ежемесячных денежных выплат будет производиться в дни получения пенсии.

Установлены новые сроки социальных выплат владимирцам.

График выплат пенсий также претерпел ряд изменений. Пенсионный фонд досрочно профинансировал выплату пенсий и социальных выплат за апрель, а также ежегодную и единовременную выплаты к Дню Победы тем пенсионерам, которые их получают на банковские карты и счета не позднее 8-го числа.

Через отделения почтовой связи выплата апрельских пенсий и одновременно с ними выплат ко Дню Победы начнется с 1 апреля и будет осуществляться согласно графикам выплаты и режиму работы этих организаций, сообщает отделение ПФР по Владимирской области.

Ранее «Призыв» рассказывал о ежемесячных пособиях на детей от 3 до 7 лет: кому полагается и как получить.

Ольга Ефремова

Фото: vrubcovske.ru