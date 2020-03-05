Сотрудница АЗС инсценировала разбойное нападение

В Петушинском районе полицейские задержали подозреваемых в совершении разбойного нападения на АЗС. Ими оказались 40-летний житель Костерево и его знакомая. При этом женщина была сотрудницей заправки. Выяснилось, что кража была инсценирована. Ограбление на АЗС было совершено днем 27 февраля. Злоумышленник, лицо которого было закрыто шапкой и воротом от свитера, ворвался на заправку и начал угрожать предметом, похожим на пистолет. Мужчина потребовал передать ему все имеющиеся в наличии деньги. Забрав из кассы 340 тысяч, грабитель скрылся.

Сообщение о нападении на автозаправочную станцию в полицию поступило от кассира-оператора.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Злоумышленника удалось задержать по «горячим следам» уже через несколько часов. Выяснилось, что к похищению денег также причастна сотрудница АЗС.

— Расследование уголовного дела продолжается. Один из фигурантов арестован, другой допрошен в качестве подозреваемого и находится под подпиской о невыезде, — сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области.

Ранее «Призыв» сообщал, что 17-летняя жительница Нижегородской области за один день ограбила в Муроме четверых детей. В каждом случае она представлялась сотрудником полиции.

Ольга Ефремова

Фото: kherson.life