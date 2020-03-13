Сосланные в лес многодетные семьи обратились в прокуратуру

Многодетным семьям предложили выбрать себе участки в лесной чаще у деревни Бараки. Положенные бесплатные земли оказались не размежеваны, без электричества и газа. Нормальной дороги к участкам нет. Больше десяти семей из Судогодского района отказались от такого «подарка» чиновников. Люди не хотят за свой счет выкорчевывать деревья и проводить коммуникации. И реакция их понятна. Откуда у нуждающихся в жилье многодетных на это деньги? Люди настаивают, что по закону им должны выделить участки с подведенными коммуникациями.

Марина Прохорова — мать троих детей. Она стоит в очереди на землю с 2015 года. Ещё в прошлом году семье предложили выбрать участок в Бараках.

— Нам показали наш участок, сказали, вот выпиливайте сами деревья. Может быть когда-нибудь свет, газ подведется. Но в данный момент здесь ничего не сделано. Зима в этом году была неснежная, могли бы выпилить хотя бы лес, — говорит Марина.

Единственное, что устраивает семьи, это площадь участков. Власти не пожалели для людей по 10-12 соток. В последнем ответе Судогодской районной администрации звучит обещание до марта 2019 года обеспечить многодетных этими землями. Но, видимо, чиновники посчитали, что болота и бурелом вполне подойдут. Семьи спрашивают у чиновников: почему им не предложат землю в другом месте, где с коммуникациями всё в порядке, например, в районе деревни Байгуши? Но там вся перспективная земля уже готовится под продажу частникам.

Многодетные семьи требуют исполнения закона.

— Здесь в Бараках тоже есть участки с дорогой, газом, водой. Администрация отдаст их риэлторам для дальнейшей продажи, но никак не многодетным семьям. Поэтому мы обратились в прокуратуру, — говорит семья Уральских.

Прокуратура Владимирской области проведет проверку по этой жалобе. «Публикация «Призыва» нас заинтересовала на предмет прокурорской проверки», — сообщили в надзорном ведомстве.

Накануне «Призыв» побывал на месте и убедился, что сейчас эта земля не пригодна под строительство жилья для многодетных. Тем временем люди готовы здесь жить, продавать эту землю они не намерены. Но без коммуникаций и дорог участки никому не нужны.

Ещё неделю назад «Призыв» отправил в Судогодскую районную администрацию запрос по проблеме многодетных семей. Ответа мы пока не получили. Тем временем результаты прокурорской проверки станут известны уже через месяц.

Ранее «Призыв» сообщал, куда могут обратиться за бесплатной юридической помощью многодетные Владимирской области.

Татьяна Данилова

Фото «Призыва»