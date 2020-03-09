Собинскую набережную мостят по шаблону сквера

В Собинке скоро развернётся второй этап благоустройства набережной у реки Клязьма. Из новых объектов там появится велодорожка. Продолжится мощение тротуаров из плитки, установка фонарей и лавочек. Обустройство новой набережной началось в прошлом году. Федеральный проект формирования комфортной городской среды, в рамках которого строится набережная, выделил на все работы 31 миллион рублей (в 2019-ом израсходована шестая часть этой суммы). К сожалению, особой «изюминки» собинская набережная иметь не будет. Красивый природный ландшафт плюс место для прогулок — всё. Между тем, в области есть много объектов, откуда можно было почерпнуть то или иное интересное решение.

Собинская набережная — одно из 38 новых общественных пространств, которые создадут в области в 2020 году.

Очень оригинальные проекты скверов и парков есть в Кольчугино, Муроме, Гусь-Хрустальном. Чего только стоит один только проект парка «Добросельский» во Владимире! Тут тебе и современная сцена, и площадка для выгула собак и велопарк с трамплинами. На набережной в Собинке основное место притяжения — аллеи. Так, как это сложилось исторически: они были там и в 1970-е годы, только вместо тротуарной плитки лежал асфальт. В новом проекте не предусмотрены даже спуски к реке. Власти считают, что это будет слишком опасно.

Но зато у собинской набережной есть одно неоспоримое преимущество. В отличие от многих красивых проектов, существующих пока лишь на бумаге, она действительно строится. Деньги на неё нашли, а вот на парк во Владимире — нет. Правда, областному центру потребовались бы расходы иного порядка — около 200 миллионов. Как «Призыв» сообщал ранее, администрация города Владимира решила благоустраивать «Добросельский» поэтапно.

Анна Тумановская

Фото «Призыв»