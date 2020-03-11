Снег вернется во Владимирскую область в выходные

На смену аномальному теплу, установившемуся во Владимирской области, придет похолодание. Произойдет это к концу недели. В ночь на воскресенье ожидается -2 градуса, такая температура сохранится и днем. Кроме того, в воскресенье синоптики прогнозируют небольшой снегопад. «Существенных осадков мы пока не ожидаем, но небольшой снежок возможен 15 марта, в воскресенье», — сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

К выходным температуры превысят климатическую норму всего на 1-2 градуса.

Дыхание зимы, к счастью, будет недолгим. Судя по данным популярных погодных сервисов, уже в понедельник, 16 марта, температура устремится вверх. Днем прогнозируется до +4 градусов. А еще выглянет солнце. Пока же до конца недели будет тепло и преимущественно пасмурно, временами дожди. Дневная температура составит +6…+8 градусов.

Ранее «Призыв» сообщал, что вышедшая из берегов речка Кубрь отрезала от «большой земли» московских дачников. Люди приехали на праздники в деревню Мостищево Александровского района и оказались заблокированы.

Ольга Ефремова

Фото: daynews.com.ua