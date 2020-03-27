Служебный пес Ричард привел к тайнику грабителя

Служебная собака, ротвейлер по кличке Ричард, помогла правоохранителям по «горячим следам» задержать дачного грабителя. Кража произошла в деревне Курково Селивановского района. Четвероногий помощник сразу же взял след и привел полицейского-кинолога Алексея Салова в лес, где в тайнике было спрятано похищенное: бензопилы, шуруповерт, термосы и продукты питания.

Оставленные на месте преступления и найденных вещах отпечатки пальцев полицейские проверили по специализированной базе. Выяснилось, что к преступлению может быть причастен 36-летний ранее судимый житель соседней деревни.

Мужчина задержан и уже дал признательные показания. В отношении него возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области.

Об ограблении в полицию сообщила местная жительница, которая присматривала за домом в отсутствии хозяев.

Ранее «Призыв» сообщал, что на след вора вышла служебная овчарка по кличке Шарки.

Ольга Ефремова

Фото пресс-службы УМВД России по Владимирской области