Синоптики предсказали идеальное для здоровья «малиновое» лето

Грядущее лето во Владимирской области, как и в целом на территории всей европейской части России, будет «малиновым». Теплым и достаточно комфортным. Температура в каждом из месяцев будет превышать климатическую норму. Такой прогноз сделал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

— Лето получается очень классное. Я обозвал его «малиновым», потому что окрас прогностических температурных карт напоминает цвет малины. Это будет зона идеального климатического комфорта. Лето 2020 года — самое идеальное для здоровья людей, — рассказал Евгений Тишковец в беседе с «Газетой.Ru».

Прогноз, которому очень хочется верить. Между тем, в Гидрометцентре его раскритиковали. Научный руководитель учреждения Роман Вильфанд отметил, что не ясны критерии методологии такого прогноза. Вильфанд пообещал, что до конца марта учреждение представит собственный прогноз на лето. При этом он подчеркнул, что его вероятность составит около 50%, пишет «РИА Новости».

Споров у синоптиков не вызывает разве что погода на ближайшие дни.

Рекордные температурные значения, которые установились на европейской территории России, порадуют нас, как минимум, до конца короткой рабочей недели. В дневные часы воздух будет прогреваться до +8 градусов. При этом преимущественно будет пасмурно, местами пройдут дожди.

Ранее «Призыв» сообщал, что в Кольчугино спасли провалившегося под лёд мужчину. Спасатели призывают жителей региона быть осторожнее. Лёд на водоемах сейчас рыхлый и непрочный, выход на него крайне опасен.

Ольга Ефремова

Фото «Призыва»