Штормовой ветер обрушится на регион

На Владимирскую область надвигается сильный ветер. Согласно прогнозу Владимирского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, погода резко испортится уже грядущей ночью. Порывы юго-западного ветра могут достигать 15-20 м/с. Ветреная погода сохранится завтра утром и днем. В Гидрометцентре поясняют, что сильные ветры на европейскую территорию России принесет мощный циклон.

Погода резко испортится в пятницу.

Жителям региона напоминают, что неблагоприятные погодные явления повышают риски возникновения происшествий и ЧС. Возможны отключения электроснабжения, обрушения слабоукреплённых рекламных щитов и старых деревьев. Главное управление МЧС России по Владимирской области рекомендует учитывать погодные условия и проявлять бдительность.

Ранее «Призыв» сообщал, что на смену аномальному теплу, установившемуся во Владимирской области, придет похолодание. В воскресенье температура опустится до минус двух градусов, а еще синоптики прогнозируют снег.

Ольга Ефремова

Фото: mlyn.by