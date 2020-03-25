Шохин: объявленные выходные не касаются сотрудников мэрии и структур жизнеобеспечения

После обращения президента к гражданам России, в котором Владимир Путин озвучил меры поддержки населения и бизнеса в условиях распространения коронавируса и объявил всю следующую неделю нерабочей с сохранением зарплаты, в администрации города Владимира прошло оперативное совещание. Участие в нем приняли кураторы ключевых направлений социально-экономического блока в мэрии. Сити-менеджер Андрей Шохин подчеркнул, что длительные выходные с 28 марта по 5 апреля не касаются работников городской администрации и структур жизнеобеспечения города. Мэрия, районные администрации и муниципальные предприятия, в частности, МУП «Владимирводоканал», АО «Владимирпассажиртранс», МКУ «Центр управления городскими дорогами», МКУ «Благоустройство» продолжат работу.

Обсудили и ряд экономических вопросов.

— В связи с вводимой на 6 месяцев отсрочкой налоговых платежей Андрей Шохин поручил финансовому управлению мэрии рассчитать объемы выпадающих доходов городского бюджета, чтобы принять своевременные решения для исполнения социальных обязательств и программ развития города, — сообщает пресс-служба городской администрации.

Ранее «Призыв» сообщал, что многие предприниматели уже вынуждены менять профиль или формы работы, уходя в онлайн. Сейчас на областном уровне прорабатываются меры поддержки малого и среднего бизнеса в условиях распространения коронавируса COVID-19.

Елена Пляскина

Фото «Призыва»