Шквалистый ветер вызвал перебои со светом в шести районах

Электросети Владимирской области не выдержали напора шквалистого ветра, обрушившегося на регион. В населенных пунктах Гусь-Хрустального, Петушинского, Селивановского, Собинского, Судогодского и Юрьев-Польского районов фиксируют локальные отключения. На месте работают бригады энергетиков.

— В восстановительных работах задействовано 12 бригад в количестве 44 человек и 14 единиц техники. Особое внимание уделено электроснабжению социально значимых объектов, — уточняет пресс-служба «Россети Центр и Приволжье Владимирэнерго».

В филиале Владимирэнерго введен особый режим работы.

Между тем стихия не только оставила жителей региона без света, но и доставила массу других хлопот. Последствиями очевидцы делятся в социальных сетях.

В Петушинском районе ветер валил деревья, а в поселке Вольгинский снес козырек с подъезда пятиэтажки.

На улице Куйбышева областного центра на автомобиль упал лист железа.

А на улице Добросельской упал светофор.

Портал «Муром 24» сообщает о еще большем разгуле стихии. В городе на Оке ветер вырвал балкон, остановку и 6 деревьев.

По сообщению ГУ МЧС России по Владимирской области, юго-западный ветер с порывами до 20 метров в секунду сохранится сегодняшним вечером и ночью.

Жителям региона напоминают, что в «Россети Центр и Приволжье» функционирует круглосуточный контакт-центр. Для получения консультаций и ответов на все возникающие вопросы следует обращаться по номеру 8-800-50-50-115 (звонок бесплатный). В случае возникновения внештатных ситуаций можно направлять сообщения на номер +7 (920) 05-05-777 через приложения WhatsApp и Viber.

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Ольга Ефремова

Фото: mrsk-cp.ru