Школы могут перейти на дистанционное обучение из-за коронавируса

Владимирские школьники могут перейти на дистанционное обучение. Мера эта временная, она связана с угрозой распространения коронавируса. Организовать онлайн-учебу рекомендовало Министерство просвещения РФ. Окончательное решение — за региональными властями. Московским школьникам, например, уже разрешили свободное посещение занятий. Учитывая близость Владимирской области к столице, нельзя исключать, что подобное решение может быть принято и в нашем регионе.

— Защита здоровья учащихся и всех работников системы образования – первостепенная задача. У нас есть все возможности для того, чтобы ребята продолжали получать знания. У нас уже есть опыт отдельных регионов по масштабному переходу на онлайн-обучение, важно его использовать и в других. Необходимую методическую помощь мы регионам окажем. Это временные меры, крайне важные для защиты здоровья населения, — прокомментировал данный вопрос министр просвещения страны Сергей Кравцов.

По нашей информации, с понедельника на дистанционное обучение может перейти Владимирский политехнический колледж. Подобные сведения со ссылкой на руководство учебного учреждения сейчас появились в Интернете. Насколько они соответствуют действительности, станет понятно завтра, в понедельник. Не исключено, что подобное решение, если оно было действительно принято, связано с карантином по гриппу и ОРВИ.

— Существуют СанПиНы, на основании которых руководители учебного заведения могут принять решение о карантине. Это происходит, если 20% от количества учащихся заболели. По коронавирусу мы точно никого не закрывали, — пояснила «Призыву» пресс-секретарь регионального управления Роспотребнадзора Марина Колтунова.

Пока официальной информации о закрытии на карантин учебных учреждений во Владимирской области нет.

Отдельный вопрос — усиление мер санитарно-эпидемиологического контроля в детских садах, школах, организациях среднего профессионального образования и дополнительного образования детей. Министерство просвещения указывает региональным органам управления образования на необходимость дезинфекционных мероприятий. В учебных учреждениях должен соблюдаться график уборки и проветривания помещений.

— Наши педагоги усилили в школе утренний фильтр. Если ребенок чувствует себя плохо, мы уже обратились к родителям не приводить его на занятия, а брать больничный. Обязательно проветриваем помещения, следим, чтобы дети мыли руки, — пояснил «Призыву» директор школы № 46 областного центра (мкр. Коммунар) Евгений Алексеенко. — Проводим общий осмотр ребенка. Если сопли, кашель, обязательно выводим ребенка из класса и звоним его родителям. Пока они не приедут, школьник ожидает в кабинет секретаря.

По словам Евгения Алексеенко, в каникулы учреждение планирует провести генеральную уборку. Дополнительная дезинфекция ожидает стены, полы и учебный инвентарь. Уже через неделю в областном центре учеников распустят на отдых. А вот вернутся ли дети за парты после каникул, зависит от обстановки. На данный момент в регионе официально коронавирус не подтвержден ни у кого. Но в зоне риска люди, вернувшиеся из стран с неблагоприятной эпидобстановкой. Таких «возвращенцев» во Владимирской области около сотни.

Ранее «Призыв» сообщал о том, что вернувшаяся из Испании девушка с температурой неделю ждала вызванных по телефону медиков.

Полина Тарбеев

Фото: «Призыва» и 31tv.ru