Школьные каникулы продлили до 12 апреля

Сроки проведения Единого госэкзамена могут быть изменены

Из-за угрозы распространения коронавируса COVID-19 в школах продлят каникулы. Это касается всех учебных учреждений на территории страны. Ученики останутся дома с 23 марта до 12 апреля. Об этом на совещании с регионами о работе в условиях сложившейся эпидемиологической ситуации заявил министр просвещения Сергей Кравцов. При этом школы продолжат работу и будут принимать учеников начальных классов, если их не с кем будет оставить дома во время затянувшегося отдыха.

В начальных классах, если родители по каким-то причинам не могут оставить детей дома, школьников можно будет отвести в школу, — отметил министр.

Каким образом это будет реализовано на территории нашего региона, сейчас решается. Известно, что в большинстве школ Владимирской области каникулы так и так должны были начаться 23 марта. До этого времени оставшиеся три дня дети будут посещать учебные учреждения. Ранее школы Владимира ввели свободное посещение с возможностью дистанционного обучения по заявлению родителей. С сегодняшнего дня учебные заведения переходят на кабинетный режим работы. Это означает, что не ученики ходят по классам, а учителя передвигаются по школе и приходят на занятия. Кроме того, в отдельных школах детей решили распустить уже с пятницы.

Каникулы продлятся до 12 апреля

Что касается районов, то в некоторых из них весенние каникулы уже начались. В некоторых школах сейчас работают лагеря. Однако уже сегодня в учебных заведениях отменяются культурно-массовые мероприятия, спортивные праздники и экскурсии. Это сделано для того, чтобы минимизировать общение детей между собой. При этом в областном центре лагеря вообще решили отменить.

Сроки проведения Единого госэкзамена могут быть изменены.

Отдельный вопрос — Единый государственный экзамен. Затянувшиеся каникулы, как и переход на дистанционное обучение вряд ли обрадовал учеников старших классов. И как стало известно сегодня, сроки досрочной сдачи ЕГЭ будут перенесены.

Сегодня приказ об изменении в расписании будет утвержден и разослан в регионы. Досрочно сдать ЕГЭ по всей стране планировали 32 тысячи школьников. У нас есть летом резервные дни, которые предусмотрены порядком проведения экзамена. Сейчас группа детей, которые заявились на дополнительный период переносится туда. Если кому-то надо сдавать экзамен раньше, по документам, предъявленным в региональную экзаменационную комиссию, будет приниматься решение, чтобы они сдавали экзамен в основные дни, т.е. в первой половине июня. Кроме того, государственные экзаменационные комиссии настроены на то, чтобы обработка материалов проводилась в ускоренном режиме, чтобы все вовремя могли сдать ЕГЭ и поступить в ВУЗы, которые они выбрали, — заявил врио руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев.

В настоящий момент проходит селекторное совещание по вопросам образования. Участие в нем по видео связи принимают и региональные чиновники. После этого, будут даны все разъяснения о том, как наша область будет переходить на новый режим работы учебных учреждений в период угрозы распространения коронавируса.

Ранее «Призыв» сообщал, что во Владимирской области открываются обсерваторы по коронавирусу.

Полина Тарбеева

Фото «Призыва»

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Обсуждение 2

  • Светлана:
    18.03.2020 в 10:41

    очередные сложности родителям

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  • Анна Тумановская:
    18.03.2020 в 10:59

    У нас родители в гимназии, как с ума сошли. Возмущаются, бьют тревогу, ругают школу. Никто не хочет дома учить уроки. Мне тоже не хочется иметь еще больше домашки, но какой выход. Сказали, так надо. Ну куда деваться?

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