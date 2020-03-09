Школьница из Александрова выступила в ООН

Одиннадцатиклассница из Александрова выступила на антинаркотическом саммите ООН в Вене. Войти в число участников форума Юлии Цапалиной помогла победа в конкурсе эссе на английском языке, в котором также соревновались еще 25 активистов Российского движения школьников. Проблема наркотиков сегодня очень актуальна, считает Юлия. Многие сталкиваются с этим на примере родственников, соседей, знакомых… Для школьницы эта тема тоже стала личной, поэтому мечта девушки, одним из шагов на пути к которой стал саммит при ООН, — помочь в решении этой сложной и совсем не детской проблемы.

Юля уверена, что один из способов не дать детям прикоснуться к этой чуме XXI века — предложить им активную социальную повестку. Она сама создала и воплощает в родном городе несколько социальных и благотворительных проектов и акций для детей, попавших в трудную жизненную ситуацию, а также для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Российское движение школьников объединяет свыше 500 тысяч детей из 85 субъектов РФ.

По итогам саммита участники приняли послание к молодежи планеты, которое каждый увез в свою страну. Главное в этом послании — мысль о том, что наркотики — не путь сильного молодого поколения.

Ранее «Призыв» рассказывал о том, как можно получить финансовую поддержку на реализацию общественно полезных идей. До конца марта принимаются заявки на получение президентских грантов.

Ольга Ефремова

Фото предоставлено Российским движением школьников