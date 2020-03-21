Школьников будут готовить к экзаменам онлайн

Несмотря на то что школьникам дали «вольную» на три недели, от подготовки к экзаменам их никто не освобождал. А ведь у старших классов впереди серьёзные испытания в виде ЕГЭ и ОГЭ. Остальным предстоит готовиться к ВПР. Поэтому бездельничать детям после недели каникул до 12 апреля не придется. Сейчас идет активное обсуждение, как организовать процесс подготовки дистанционно. Издательства, выпускающие учебную литературу, уже открыли бесплатный доступ к базе электронных учебников. Для дистанционного онлайн-обучения рекомендуют использовать бесплатные платформы «Российской электронной школы» и «Московской электронной школы», а также другие образовательные ресурсы. Например, сайт Федерального института педагогических измерений (ФИПИ), на котором размещены демоверсии экзаменационных материалов текущего года и открытые банки заданий ЕГЭ и ОГЭ.

Посмотреть все бесплатные ресурсы для дистанционного обучения можно на сайте департамента образования Владимирской области.

Не дадут растеряться в онлайн-обучении и взрослым. Минпросвещения и Рособрнадзор создали рабочую группу в помощь учителям. Специалисты федеральных ведомств расскажут, как правильно выстроить учебный процесс во время дистанционного электронного обучения. Все волнующие вопросы по этой теме можно задать по телефону «горячей линии» 8-800-200-91-85, созданной на базе Центра реализации государственной образовательной политики и информационных технологий.

— Рабочая группа будет оперативно отрабатывать запросы, которые могут возникать, прорабатывать конкретные ситуации. Методическая служба для обеспечения дистанционного обучения будет работать с учетом всех географических поясов, чтобы директора школ, учителя могли уточнить информацию, связанную с организацией самого процесса дистанционного обучения и тех интернет-ресурсов, которые для этого созданы, – сообщил замминистра просвещения РФ Дмитрий Глушко, возглавивший рабочую группу.

Для поддержки региональных и муниципальных органов управления будет работать ещё один телефон «горячей линии» — 8-495-984-89-19.

Уже стало известно, что сдать досрочно ЕГЭ не получится. Эти даты перенесены на основной период итоговой аттестации — с 25 мая по 29 июня. А ещё, как стало известно, продлены сроки проведения всероссийских проверочных работ до 25 мая.

Ранее «Призыв» опубликовал советы опытного педагога о том, как приучить ребенка делать домашнюю работу самостоятельно.

Татьяна Данилова

Фото «Призыва»