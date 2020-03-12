Школа закрыла единственную в новом микрорайоне спортплощадку на замок

По выходным забор новой школы № 49 во Владимире оцепляют дети и их родители. Все желают попасть на огромный стадион с чистыми дорожками и благоустроенную детскую площадку с большим количеством игровых элементов. На десяток километров у жителей нового микрорайона 8-ЮЗ другой альтернативы нет. Под забором уже не пролезть, администрация школы поставила решетку. Приходится перелезать через забор или между прутьями. Взрослые охотно помогают детям перекидывать самокаты и велосипеды через ограждение.

На закрытой школьной площадке по выходным и вечерам в будни многолюдно.

— Сколько хлопот доставила нам стройка школы. Оттяпали территорию, развезли грязь по всем окрестным дворам. Обещали, что с ее открытием все жители смогут пользоваться игровыми зонами. А на выходе обещание не выполнили, — рассказывают жители окрестных домов.



Десятки новостроек, тысячи новоселов, а детских площадок по пальцам можно пересчитать. Когда вокруг тает снег, текут ручьи, мест для катания на двухколесном транспорте не найти. А тут целый стадион с ровными дорожками. Но, несмотря на активную пропаганду детского спорта и ЗОЖ, администрация города поддерживает руководство школы, ссылаясь на безопасность.



— Территория открыта, пока в школе идут уроки или находится кто-то из педагогов. В семь вечера по будням закрывается площадка. В выходные и праздники все закрыто. Необходимо принимать меры безопасности, это же школа. К тому же зарегистрировано несколько случаев вандализма. Системы видеонаблюдения фиксируют нарушителей, — поясняет начальник управления по связям с общественностью и СМИ Александр Карпилович.



Вот интересно, что администрация ГТК «Суздаль» придумала альтернативный вариант для жителей города, которые желают пройти на территорию турцентра. Можно приобрести карты по паспорту и получить доступ через дверь, установленную на мосту через реку Каменку. Как «Призыв» сообщал ранее, дверь еще не закрыли, но к концу марта, после выпуска пластиковых пропусков, обещают это сделать.

Может, и администрации школы стоит рассмотреть такой вариант. Да, будут недовольные, но это лучше, чем скакать через забор. Есть, конечно, и более приемлемый вариант — построить спортплощадку и велосипедные дорожки. Но в этом микрорайоне между новостройками яблоку негде упасть. Во многих дворах нет ни парковок, ни детских площадок, только тротуар и односторонняя дорожка для автомобилей. В жилом комплексе «Орбита» хотели сделать спортплощадку на крытой парковке, но пока застройщик не продвинулся в этом деле.

Анна Тумановская

Фото «Призыва»