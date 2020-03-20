Шесть палов травы произошло во Владимирской области за сутки

С наступлением весны во Владимирской области стала вновь актуальной проблема стихийного сжигания сухой травы. Только за одни сутки спасатели 6 раз выезжали на тушение палов. Все они произошли в границах населённых пунктов. Три возгорания случились на территории города Владимира, два в Собинском районе и один в Киржаче, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Владимирской области. Всего с начала этого года в области произошло 8 возгораний сухой растительности. Общая площадь пожаров составила 840 квадратных метров.

В чрезвычайном ведомстве обращают внимание на то, что в этом году первые палы травы регистрируются очень рано. Для сравнения, в 2019 году первый весенний пал произошел в начале апреля.

Сухая трава горела за сутки шесть раз.

Жителям Владимирской области напоминают, что сотрудники МЧС выезжают на тушение травы только в границах населённого пункта. Если возгорание случилось за его пределами, то обязанности по его ликвидации по законодательству возложены на органы местного самоуправления.

За сжигание сухой травы, мусора, листвы, бытовых и производственных отходов на территории населенного пункта нарушителям грозят штрафы: до 3 тысяч рублей — для граждан, до 10 тысяч — для должностных лиц, до 150 тысяч — для организаций.

Ранее «Призыв» сообщал, что первый весенний пал сухой травы был зарегистрирован во Владимирской области 7 марта. Возгорание произошло в пойме Клязьмы во Владимире.

Ольга Ефремова

Фото: dopmgu.ru