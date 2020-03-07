Шесть машин столкнулись на трассе под Суздалем

Фура улетела в кювет, детский автобус оказался на обочине и еще четыре машины перегородили федеральную трассу в Суздальском районе. По предварительным данным пресс-службы УМВД по Владимирской области, в ДТП пострадали два человека. На участке дороги организовано реверсивное движение, потоки транспорта регулирует инспектора ГИБДД.

Движение затруднено от поворота на Суходол до села Павловское.

Авария произошла сегодня утром на повороте на Кисарово. Обстоятельства ДТП выясняются.

Известно, что «Mercedes», двигавшийся в сторону Владимира, не справился с управлением, в результате чего выехал на встречную полосу и совершил касательное столкновение со школьным микроавтобусом «ГАЗ». После чего ещё столкнулся с автомобилями «Toyota», «Hyundai», «Renault» и «Chevrolet».



Водителя «Chevrolet» госпитализировали. Пассажирке школьного автобуса оказали медпомощь на месте аварии.

Анна Тумановская

Фото «Призыв»