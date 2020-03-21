Шесть человек пострадали, один погиб в ДТП под Меленками

Крупная авария с погибшим и пострадавшими произошла в Меленковском районе на 61-ом километре дороги «Касимов-Муром-Нижний Новгород». По предварительной информации пресс-службы УМВД по Владимирской области, 36-летний водитель «Ford Mondeo» выехал на встречную полосу и врезался в «Suzuki». После столкновения «Ford» вылетел в кювет.

В результате ДТП 29-летний пассажир «Ford» скончался. Оба водителя и три пассажира «Suzuki» госпитализированы. На амбулаторное лечение направлен 17-летний пассажир «Ford».

В настоящее время по факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства произошедшего.

Как «Призыв» сообщал ранее, водитель «Газель» врезался в попутный самосвал на федеральной трассе в Камешковском районе.

Анна Тумановская

Фото УМВД по Владимирской области