Сфера ЖКХ накануне сезона лишилась головы

Пост директора регионального департамента ЖКХ покинул Илья Потапов. Вчера был его последний рабочий день. Следом за ним уйдет курирующий сферы коммунального хозяйства и строительства врио вице-губернатора Александр Байер (на снимке вверху). Заявление уже на столе у главы области, его заместитель доработает до конца марта. Фактически у руля коммунального хозяйства останется хрупкая дама Елена Семенова, которая уже много лет работает заместителем директора департамента ЖКХ и знает все о капремонте и благоустройстве дворов.

Накануне дорожной кампании отрасль также останется без контроля. И речь идет не только о рядовом латании ям, а о реализации нацпроектов «Безопасные качественные дороги», «Жилье и городская среда», госпрограммы «Дорожное хозяйство».

На дорожное хозяйство Владимирской области в 2020 году потратят 5,5 миллиардов рублей.

Ответственность за дороги ляжет тяжким грузом на новоиспеченного директора департамента дорожного хозяйства Алексея Косилова, который уже основательно погрузился в передел рынка пассажирских перевозок. Справится ли он с таким внушительным объемом работ, покажет время.

Оба чиновника, Александр Байер и Илья Потапов, недолго проработали в стенах «Белого дома». Первый покинул свой пост в статусе врио, его кандидатуру так и не согласовали депутаты Законодательного Собрания. Дважды обсуждали в ходе многочасовой беседы, но большинство голосов оказались не в пользу варяга. После первого раза Александр Байер лично пообещал, что если депутаты не утвердят, то добровольно напишет заявление об уходе.

Илья Потапов вроде бы никуда не собирался и активно выступал на всех последних совещаниях по линии ЖКХ. Но слухи о том, что под ним горит кресло, ходили с января. Случилось.

Как «Призыв» сообщал ранее, заявление об уходе написал и врио вице-губернатора Максим Брусенцов.

Анна Тумановская

Фото «Призыв»