Серенады, феминизм и «Тараканы»: что интересного ждет нас в Женский день

В преддверии Международного женского дня всех гостей и жителей города Дом культуры молодежи приглашает посетить областной конкурс на звание «Краса народов земли Владимирской». Его участницам предстоит продемонстрировать не только богатый внутренний мир и силу характера своего народа, но и кулинарные способности. Зрители смогут оценить национальные костюмы девушек, узнать легенды и мифы разных народов и побывать на балу.

Членом жюри конкурса может стать любой из вас! На официальном сайте ДК молодежи вы можете проголосовать за понравившуюся участницу. Ну а та, которая наберет наибольшее количество голосов, получит приз зрительских симпатий.

Дом культуры молодежи: ул. Мира, 55

7 марта в 15.00

Вход свободный