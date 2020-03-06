Серенады, феминизм и «Тараканы»: что интересного ждет нас в Женский день

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«Мартовские серенады» 12+
Областной Дворец культуры и искусства приготовил для всех дам подарок — грандиозное эстрадное шоу «Мартовские серенады» с массой музыкальных сюрпризов. Перед публикой выступят известные владимирские артисты: ансамбль «Новый звук», Сергей Горшков, инструментальный проект «ОктаВИА». Живой звук, яркие эмоции, великолепные впечатления и любимые песни — вот что намечено на этот вечер.
Областной Дворец культуры и искусства: ул. Диктора Левитана, 4
7 марта в 16.00
Цена билета — 300 руб.
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Первая альтернативная вечеринка 8 Марта во Владимире 16+
Женщины устали от праздника «милых дам». В этот день они хотят говорить о себе, учебе, карьере, самореализации, сексе, феминизме. Они хотят веселиться, танцевать и шутить в обществе близких по духу.
В программе:
— выступление Сююмбике Давлет-Кильдеевой, шеф-редактора проекта «Цех» — «Образование и карьера: мешает ли женщинам гендер»;
— дискуссия «От мизогинии к феминизму» — ведущая Дарья Насонова, шеф-редактор News Media, экс-заместительница гендиректора Mash;
— разбор образов женщин в современной рекламе;
— с 22.00 танцы под Beyoncé, Shakira, Lady Gaga и не только.
ул. Стрелецкая, 25
8 марта в 17.00
Цена билета — 500 руб. Необходима регистрация.
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Спирин и Кежватов: акустический панк-рок 18+
Эпохальный тур участников культовой группы «Тараканы!» — дуэта Дмитрия Спирина и Дмитрия Кежватова «Бард — это слово из четырёх букв» продолжает своё победоносное шествие по концертным подмосткам отчизны. Теперь и во Владимире прозвучат любимые песни самой известной панк-группы в акустическом исполнении. Дмитрий Спирин и Дмитрий Кежватов покажут вам, что такое настоящий акустический панк!
Рок-бар «Другой»: ул. Большая Московская, 14
9 марта в 19.00
Цена билета – 900-1000
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«Нескучный выходной в библиотеке» 0+
Весна – это пора пробуждения и обновления, время радости и красоты. Как хорошо встретить это время в дружной, веселой и романтичной атмосфере! Поэтому мартовская тема акции «Нескучный выходной» – «Весеннее настроение». В программе: финал конкурса семейных историй «Вместе с папой мы читаем, вместе с книгою растём!»; открытое занятие Школы моделизма и робототехники StartJunior; шахматный турнир; лекция психолога-психотерапевта Дмитрия Бирюкова «Чувства и эмоциональная грамотность»; мастер-классы творческого союза «Тридевятое царство»; цветочная фотозона; коктейль мнений «Ищем идеал»; библиопрочтения у камина; ярмарка владимирских мастеров и многое другое.
Центральная городская библиотека: Суздальский пр-кт, 2
7 марта с 12.00 до 16.00
Вход свободный
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«Краса народов земли Владимирской» 6+
В преддверии Международного женского дня всех гостей и жителей города Дом культуры молодежи приглашает посетить областной конкурс на звание «Краса народов земли Владимирской». Его участницам предстоит продемонстрировать не только богатый внутренний мир и силу характера своего народа, но и кулинарные способности. Зрители смогут оценить национальные костюмы девушек, узнать легенды и мифы разных народов и побывать на балу.
Членом жюри конкурса может стать любой из вас! На официальном сайте ДК молодежи вы можете проголосовать за понравившуюся участницу. Ну а та, которая наберет наибольшее количество голосов, получит приз зрительских симпатий.
Дом культуры молодежи: ул. Мира, 55
7 марта в 15.00
Вход свободный
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Концерт танцевального дуэта «Jeunesse» 6+
В Доме культуры мкр. Оргтруд состоится первый сольный концерт танцевального дуэта «Jeunesse» из города Владимира. В большом концерте представлены сразу несколько сценических жанров и направлений. Поэтому у зрителя останется ощущение, что они посетили спектакль, мюзикл и шоу-программу программу.
Александр Цой и Алина Смирнова с 6 лет в спортивно-бальных танцах. Успешно выступали на областных и всероссийских конкурсах, а в 2012 году образовался их творческий танцевальный дуэт «Jeunesse» (от франц. — юность). В 2014 году они снялись в фильме «Статус: Свободен» с Елизаветой Боярской и Данилой Козловским.
В концертной программе также примут участие друзья танцевального дуэта – известные владимирские исполнители: Сергей Артемьев, Юлия Мамнева, студия современного бального танца «Эдем», солисты Андрей и Анна Бусыгины, Андрей и Вероника Борисова, танцевальный клуб «Арт-Баланс», Юлия Начарова, Светлана Баландина.
Дом культуры мкр. Оргтруд: ул. Октябрьская, 26-б
7 марта в 16.00
Цена билета — 200 руб.
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VII Владимирский фестиваль творчества «РЕКИ-РУКИ» 0+
Программа фестиваля – это нон-стоп мастер-классов от профессионалов, интерактивных развлечений для прекрасных дам, веселых развлекательных и познавательных занятий для детей, живое музыкальное сопровождение творческих коллективов, горячий чай в буфете фестиваля. У вас будет уникальная возможность увидеть и приобрести неповторимые изделия ручной работы, пообщаться с авторами, сделать индивидуальный заказ, познакомиться с тонкостями их изготовления на мастер-классах. Все это будет прекрасным подарком для вас ваших близких и друзей!
Центр ИЗО: ул. Большая Московская, 24
7-8 марта с 10.30 до 19.00
Вход свободный
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Выставка «Fenomenale!», посвященная 100-летию Тонино Гуэрры 6+
Итальянцы называют его человеком эпохи Возрождения. Его талант проявился в литературе, изобразительном искусстве и дизайне, общественной деятельности в защиту красоты. В историю мировой культуры он вошел, прежде всего, как сценарист, работавший с выдающимися режиссерами: Джузеппе Де Сантисом, Федерико Феллини, Микеланджело Антониони и Андреем Тарковским. Он был настоящим итальянцем и очень любил Россию. Речь идет, конечно же, о неподражаемом Тонино Гуэрре!
На выставке, открывшейся в Музейном центре «Палаты», представлено более 60 произведений Тонино Гуэрры, а также личные вещи и фотографии этого выдающегося человека.
Музейный центр «Палаты»: ул. Большая Московская, 58
7 и 8 марта с 10.00 до 17.00
Цена билета — от 100 до 150 руб. Для женщин 8 марта вход бесплатный!
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«О ком поют мужчины» 12+
Любой женщине приятно, когда в ее честь организовывается нечто грандиозное! Харизматичные мужчины — солисты филармонии — приготовили оригинальную праздничную программу, в которой выступят с известными песнями, вдохнув в них новую жизнь и звучание, и покажут, насколько хорошо они понимают и ценят прекрасную половину человечества.
В сопровождении Русского оркестра под руководством Анатолия Антонова выступят заслуженный артист России Андрей Романов, Владимир Савушкин, Антон Родин, Дмитрий Васильев, Илья Гафаров, Евгений Кочергин, Артём Никольский.
Так, о чем же поют мужчины? Какие слова они приготовили для поздравлений, и что за сюрприз ожидает очаровательных зрительниц? Концерт не только даст ответы на эти вопросы, но и позволит женщине почувствовать себя настоящей королевой бала!
Концертный зал им. С.И. Танеева: пр-кт Ленина, 1
7 марта в 18.00
Цена билета — 400-500 руб.
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«Река времени» Ирины Пыжьяновой 6+
Ирина Пыжьянова из Перми играет на гуслях, колёсной лире и кельтской арфе. Стиль, в котором творит исполнительница, она сама определяет как этно-фьюжн. Её голосу свойственны традиционность звучания народного вокала и в то же время неповторимый тембр, глубина, а манере исполнения – лиризм и проникновенность. Ирина известна широкому кругу слушателей этномузыки в России как сольная певица и как солистка этнического коллектива «Вороново Крыло», фольклорного ансамбля «ТриголОс», международного экспериментального электронного проекта «KOSMONAVTY». В прошлом году Ирина стала победителем престижной музыкальной премии Russian World Music Awards в номинации «Лучший аутентичный проект».
В программе концерта: народные песни Пермской, Архангельской, Смоленской, Тверской, Новосибирской и других областей в сопровождении гуслей и кельтской арфы, a capella.
Музейный центр «Палаты»: ул. Большая Московская, 58
8 марта в 15.00
Цена билета — 250-300 руб.
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BOSPHORUS NIGHT PARTY IV 18+
Международный женский день – отличный повод в очередной раз собраться и оторваться на всю катушку под кайфовую музыку, петь, танцевать и не только. Да, да, это не выдуманные фантазии. Это — сольный концерт Bosphorus Night, который представляет Melodic Hard Rock от души. Бросайте всё, берите своих друзей, вторых половинок и мчитесь навстречу веселью и отличному настроению!
Бар «Другой»: ул. Большая Московская, 14
8 марта в 19.00
Цена билета – 200 руб. Девушкам вход свободный.
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Семейный киномарафон
Бесплатный кинотеатр ВПОО «Милосердие и порядок» порадует своих гостей в выходные насыщенной кинопрограммой. В субботу и воскресенье детей и взрослых ждут новые мультики и художественные фильмы.
10.30 – любимые советские мультфильмы: «Золотая антилопа» (1954, 0+), «Волк и семеро козлят» (1957, 0+), «Каникулы Бонифация» (1965, 0+), «Волк и теленок» (1984, 0+).
13.30 – комедия «Байкальские каникулы» (Россия, 2015, 6+). Коля Голиков впервые в своей жизни отправляется в детский лагерь на берегу Байкала. Там он находит капсулу с посланием 1985 года от пионера Саши Филиппова. И приключения начинаются.
16.00 – фэнтези «Чародейка» (Дания, 2018, 12+). 12-летняя Клара обретает волшебный дар — она может разговаривать с животными. Мир дикой природы в опасности, поэтому девочка вместе с друзьями и тетей-наставницей вынуждена отправиться в магическое путешествие.
18.30 – драма «Особенные» (Франция, 2019, 12+). Это история о людях, которым отчаянно нужна помощь, и о человеке, подарившем им всю свою жизнь.
«Милосердие и порядок»: ул. Добросельская, 2г
7, 8 и 9 марта в 10.30, 13.30, 16.00 и 18.30
Вход свободный
Подготовила Татьяна Лысова
Заглавное фото: vmeste.russia.tv
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