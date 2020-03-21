Семьям предлагают оформлять социальный контракт

Региональный департамент социальной защиты населения предлагает эффективный вид бюджетной поддержки — оформить социальный контракт. Его могут получить семьи Владимирской области, чей доход ниже полуторократной величины прожиточного минимума. Срок контракта — от трех месяцев до одного года. Размер ежемесячной выплаты — не меньше 5723 рублей. Общая сумма поддержки — 68,6 тысяч рублей. Социальный контракт можно расходовать на поиск работы, профессиональное обучение, ведение личного подсобного хозяйства, осуществление индивидуальной трудовой деятельности, устранение последствий пожара и замена ветхой электропроводки.

Любовь Кукушкина, директор департамента социальной защиты населения Владимирской области

58 семей заменили в прошлом году электропроводку и датчики дыма.

Полагаю, в этом году будет еще больше.

Для каждого разрабатывается индивидуальная программа.

В 2019 году социальный контракт оформили 220 семей.

Любовь Кукушкина уверена, что в этом году за новым видом поддержки обратится еще больше семей. Тем более, что средства на социальный контракт предусмотрены и на 2021-2022 годы. Также перечень направлений расходования средств будет расширен.

Как «Призыв» сообщал ранее, в регионе составлен список семей, кому положена финансовая поддержка на детей в возрасте 3-7 лет.

Анна Тумановская

Фото и видео «Призыва»