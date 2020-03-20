Семья погибшего ребенка требует от медиков компенсацию

Ленинский районный суд Владимира рассмотрит иск о компенсации морального вреда родителям, ребенок которых погиб из-за некачественного оказания медицинских услуг. Трагедия в семье произошла в 2013 году. 15 сентября «скорая» доставила мальчика в инфекционное отделение владимирской городской больницы № 2. Необходимые реанимационные мероприятия ребенку проведены не были. В тот же день он скончался, сообщает пресс-служба суда.

Судебное заседание состоится 24 апреля.

Сообщается также, что уголовное дело по обвинению врача-педиатра детского инфекционного отделения было прекращено еще 28 февраля 2018 года. Связано это с истечением сроков давности уголовного преследования.

Ранее «Призыв» сообщал, что девятилетняя девочка умерла по дороге в больницу прямо на руках врачей неотложки. Трагедия произошла 7 марта этого года в закрытом городе Радужный.

Ольга Ефремова

Фото: aptecka.com.ua