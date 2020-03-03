Счетная палата поставила «неуд» станции скорой помощи

Штат станции скорой помощи Владимира укомплектован лишь наполовину, кадровый голод процветает. Областная счетная палата огласила результаты проверки медучреждения за 2018-2019 годы. Подтвердились явные недочеты при распределении стимулирующих выплат сотрудникам «скорой». Напомним, что с этими жалобами фельдшеры обратились в «Призыв» ещё в ноябре прошлого года. Люди недосчитались в зарплатных квитках по 7-10 тысяч рублей.

Объем расходов учреждения за последние два года составил почти 414 миллионов рублей. Более 350 миллионов ушли на оплату труда персоналу, включая все надбавки и прочие выплаты. В основном деньги поступали из средств фонда ОМС (87,8%). Из областного бюджета было выделено 11,5% заявленной суммы, собственные доходы учреждения составили всего 0,7%.

Как сообщает Счетная палата, на станции скорой помощи были явные недостатки планирования при распределении средств территориальной программы фонда ОМС. Результаты проверки показали и нарушения законодательства в сфере закупок. Главному врачу владимирской станции скорой медицинской помощи Сергею Кулибабе направлено представление с итогами аудита. Информация об этом также передана и в Законодательное Собрание Владимирской области и губернатору.

Проверка Счетной палаты выявила ряд нарушений.

— Обеспеченность жителей скорой медицинской помощью на территории обслуживания ССМП г. Владимира в проверяемом периоде не соответствовала нормативной как на стадии планирования, так и фактически. Низкая укомплектованность кадрами ССМП г. Владимира приводит к несоблюдению нормативов по среднесуточному количеству бригад скорой медицинской помощи, — говорится на сайте ведомства.

Тем временем острым остается вопрос с оказанием скорой помощи жителям Оргтруда. Люди сообщают, что ожидают неотложку от 2 до 6 часов.

— Собственноручно изданный приказ № 383 от 20.06.2019 г. о закреплении за выездной бригадой территории обслуживания микрорайонов Оргтруд и Лесной, согласно которому закрепленная бригада постоянно и круглосуточно должна находится в свободное от вызовов время по адресу: г. Владимир, мкр. Оргтруд, ул. Фрунзе, д. 1, господин Кулибаба не исполняет. Никакой закрепленной бригады в Оргтруде нет. Часто во время вызова диспетчеры дают рекомендации по лечению прямо по телефону либо рекомендуют ехать в больницу самим, — сообщили «Призыву» местные жители.

Тем временем главврач станции скорой помощи, по словам фельдшеров, только вышел с больничного и сразу же ушел в отпуск.

Ранее «Призыв» сообщал, что на станции СМП прошла рабочая встреча депутатов Законодательного Собрания с медиками.

Татьяна Данилова

Фото «Призыва»