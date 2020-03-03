Сбербанк поможет подарить WOW-день для любимых женщин

К празднику 8 Марта Сбербанк запустил специальный сервис, который поможет поздравить и создать запоминающийся #wow-день для ваших родных и близких. Каталог предложений от Сбербанка и партнеров доступен по ссылке.

Здесь вы можете один из пяти сценариев: «Любимой», «Маме», «Дочке», «Подруге», «Коллеге». Ресурс предложит вам большую подборку предложений и скидок специально для вашего адресата. Далее авторизуйтесь на сайте по Сбербанк ID и выбирайте подарки в зависимости от интересов и увлечений вашего дорогого человека. На сайте вы также найдете различные варианты организации предстоящих «длинных выходных».

Вот несколько примеров предложений сервиса #wow-день от экосистемы Сбербанка: скидка до 25% — от службы доставки готовой еды Delivery Club; 21 день подписки на пакеты услуг «Оптимум и START» — от онлайн-кинотеатра Okko; скидка 10% на пять поездок с сервисом заказа такси «Ситимобил»; скидки на подарки до 50% на маркетплейсе «Беру»; один месяц безлимитных консультаций с терапевтом и педиатром (8 руб. — с 1 по 8 марта) — от DocDoc; скидка на сервис по доставке продуктов «СберМаркет» (8% — с 25 февраля по 31 марта). На «Беру» можно купить подарки не только со скидкой, но и оформить в кредит с помощью сервиса «Покупай со Сбербанком».

Духи и косметика, украшения и бытовая техника, одежда и билеты в театр — на сайте легко выбрать подарок, ведь к проекту подключилось более 50 партнеров банка: компании Xiaomi, Philips, New Balance, Lamoda, Thule, Henderson, Braun, Yves Roсher, Nintendo, MAC, 220 Вольт, Clinique и другие.

Особые условия к праздникам предусмотрены и по банковским продуктам. По 14 марта включительно можно открыть промовклад «Лови весну» на пять месяцев со ставкой 5%.

Кроме того, каждый, кто воспользовался сервисами экосистемы Сбербанка по 13 марта включительно, принимает участие в акции «Миллион СПАСИБО» и получает возможность заработать от 10 000 до 1 000 000 бонусов «Спасибо».

Пётр Колтыпин, председатель Волго-Вятского банка Сбербанка:

«Мы предлагаем нашим клиентам встречать весну вместе с нами. Обязательно обратите внимание на добрый праздничный сервис Сбербанка. Он поможет вам идеями и спецпредложениями банка, компаний экосистемы и наших партнеров, которые предоставлены на лучших условиях. Дарите своим любимым самое лучшее – время, заботу и внимание, а мы поможем организовать праздничные дни и купить подарки максимально просто и быстро».

ПАО «Сбербанк»