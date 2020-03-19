Самосвал снес часть надземного перехода на трассе М-7 в Ворше

Часть модульной конструкции надземного пешеходного перехода обрушилась на проезжую часть в поселке Ворша Собинского района. По предварительным данным пресс-службы УМВД РФ по Владимирской области, ее задел «КАМаЗ», у которого во время движения самопроизвольно поднялся кузов.

ФАвария произошла 18 марта около одиннадцати вечера на 163-ом километре трассы М-7 «Волга». На улице уже было темно, данный участок дороги освещался.

— Дорожные службы оперативно устранили последствия происшествия и освободили проезжую часть. В 23:55 движение в сторону Москвы запущено по двум полосам. Движение в сторону Владимира перекрывалось с 1:30 до 2:10 для полной ликвидации последствий ДТП. В 2:30 движение на участке восстановлено в полном объеме, — сообщают в Упрдор «Москва-Нижний Новгород».

После устранений последствий аварий никто за медпомощью не обратился. Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Как «Призыв» сообщал ранее, на федеральной трассе в Камешковском районе «ГАЗель» врезалась в дорожную технику, которая расчищала проезжую часть.

Анна Тумановская

Фото «Подслушано Автомобилистов во Владимире»