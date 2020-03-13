Сальса для всех! Где учат социальным танцам во Владимире

«Нет!» — так отвечают на мое предложение записаться на танцы 99% мужчин, которым я это предлагаю. Девочки обычно говорят: «Парные танцы – это не мое». А чье? Я занимаюсь в танцевальной школе и хочу вам рассказать, как я влюбилась в танцы? и, возможно, кого-то этой влюбленностью заразить. А помогает мне мой учитель Александр Шабалкин. Вместе с ним мы расскажем, что такое социальные танцы, как проходит урок, с кем и где потанцевать во Владимире.

Раз, два, три, пять, шесть, семь! Поехали!

Не удивляйтесь! Именно под такой интересный счет танцуют сальсу. «Представьте, что ваша нога в кастрюле с супом», — урок сальсы полон метафор. Мы в танцевальной школе «Sun Sha», занятие ведет Александр Шабалкин.

— Саша, что такое социальные танцы?

— Это сальса, бачата, аргентинское танго и линди-хоп. Танцы, которым учатся на вечеринках. В странах, где появились эти танцы, нет школ. Нет занятий, на которых кубинцы учатся танцевать сальсу, доминиканцы — бачату, а аргентинцы — танго. Это их народные танцы, они видят их с рождения и танцуют, повторяя за родителями и обществом. Мы не латиноамериканцы, у нас этого нет в культуре. Нам, чтобы научиться танцевать, нужно ходить в школу танцев. Без этого никак.

Прага. Крыша какого-то полуразрушенного здания. 2012 год. Nossa, nossa assim você me mata. Так сальса ворвалась в мою жизнь. Человек триста пили мохито и ром и танцевали какой-то парный танец. Они так мастерски переплетались руками, что я бы в жизни не поверила, что это чистая импровизация. Но вся суть социальных танцев в том, что можно, не репетируя, станцевать с любым партнером. На уроках сальсы девочки учатся делать то, чего от них хочет партнер, а мальчик учится показывать, чего он хочет от партнерши.

— В танцах один закон — ведёт партнёр, — рассуждает Александр Шабалкин. — Мужчины учатся брать все в свои руки, знать наперед, что они хотят сделать, и готовить партнершу к каждому новому движению. Девушки учатся не брать инициативу и ждать. Российские женщины (это мой личный опыт) в 80% случаев не умеют этого. Они очень хотят помочь партнёру, узнать, что же будет дальше, а это невозможно. Порой даже сам партнёр этого не знает.

Со мной в Праге в школе журналистики училась Инна из Ростова-на-Дону. Мы подружились. Именно я затащила ее в тот клуб на крыше, хотя мы обе понятия не имели о танцах. И мы обе тогда влюбились. Я — в учителя школы журналистики, а Инна — в танцы. В родном Ростове Инна без проблем нашла себе школу сальсы, научилась танцевать все, что можно, ездила по фестивалям и вроде бы уже сама преподает. На минуточку, она еще и в университете преподает и, вообще-то, кандидат филологических наук.

А я вернулась во Владимир с дипломом и жгучим желанием танцевать. А танцевать-то было негде.

— В миллионниках социальные танцы есть давно. Во Владимире же сальса и бачата стали появляться в школах примерно в 2015 году, — поясняет Александр.

В 2015 году мы с подругой Леной и записались на занятия под названием «соло-латина». Их организовал в своей танцевальной школе Роман Федотов. Они вместе с супругой учили девушек движениям сальсы, бачаты, ча-ча-ча. Латина на то и была соло, что танцевали мы без партнеров. Сначала было весело, а потом надоело. Партнер должен быть, я считаю.

— В нашей школе тоже есть такой урок, но на других уроках мы танцуем все эти танцы в парах, — объясняет Александр Шабалкин. — Сольно девушки могут проработать технику, чтобы блистать потом на основных занятиях и на вечеринках.

Мужчины очень нужны

Год спустя Роман Федотов организовал парную латину, но социальными танцами это назвать было нельзя. В группу брали только пары. Пришла с мужем и танцуешь. И так все занятие. Сейчас Роман с супругой открыли свою школу и преподают зумбу для всей семьи. А в первой во Владимире школе социальных танцев LaViDanza 4 занятия можно купить за 1400 рублей.

— На мой взгляд, соушел дэнс тем и хорош, что не требует постоянного партнёра. Может прийти любой желающий, — говорит Александр Шабакин. — Конечно, если вы придете с партнёром, мы счастливы. Не секрет, что их не хватает. Если девушка одна приходит, мы рады. Мы знаем, как с этим работать, и у нас счастливы все!

Что касается меня, да, я счастлива! Мой танцевальный голод наконец-то утолен. Спустя 8 лет после моего первого знакомства с сальсой я ее танцую именно так, как и хотела, – в паре с разными людьми. И не только с мужчинами. Как вы поняли, их у нас все же дефицит. К нам на урок приходит девушка из старшей группы и танцует за партнера.

— У нас с партнёрами хорошо, отличные мужчины к нам ходят. Всем девушкам хватает потанцевать в паре. А вообще, мужчины очень нужны! Не понимаю, почему они боятся прийти к нам или в другие школы. Причём говорят, что это не их, даже не попробовав.

Первая доза — бесплатно

В школе «SunSha» в двух залах проходят занятия по сальсе, бачате, аргентинскому танго, линди-хопу. Группы разделены по уровням от начинающих до продвинутых. Также есть уроки, куда может прийти любой желающий вне зависимости от навыков. Это соло-латина и афропластика. Пару с собой приводить не обязательно, но если вы пришли вместе, то учтите, что не будете танцевать со своим партнером все занятие.

Занятие начинается с разминки, отработки новых и повторения пройденных движений. Потом мы становимся в пары. Обычно двум-трем девушкам партнера не хватает, но, так как мы каждые несколько минут партнерами меняемся, никто не останется одинок до конца урока.

— Почему больше спрос у девушек? Ответ очевиден. Взрослому и состоявшемуся мужчине очень сложно попадать в ситуации, в которых он не может быть на высоте, ещё и рядом с девушкой. Мне так кажется. Поэтому и избегают таких ситуаций.

Как по мне, так мужчина, который пришел в школу танцев, – герой. И я сейчас пишу этот текст еще и с тем, чтобы как можно больше мальчиков его прочитали и поменяли свою позицию. С 16 марта в школе новый набор и каждый (и девушки тоже) может прийти и попробовать любое направление бесплатно.

Где потанцевать по Владимире

Школа зумбы. Стоимость месячного абонемента — 1600 рублей (4 занятия). Адрес: Большая Московская, 33. Телефон: +7 (919) 000-18-94.

Первая во Владимире школа социальных танцев LaViDanza. Стоимость месячного абонемента — 1400 рублей (4 занятия). Адрес: ул. Дворянская, 10а. Телефон: +7 (995) 851-00-38.

Танцевальный клуб «SunSha». Стоимость месячного абонемента — 1200 рублей (4 занятия). Студентам и пенсионерам скидки. При покупке парного абонемента месяц занятий обойдется дешевле примерно на 100 руб. Адрес: ул. Девическая, 15-б. Телефон: +7 (905) 619-98-80.

Ну что, друзья, я в танцах, а вы? Ранее «Призыв» делал обзор, где во Владимире и детям, и взрослым можно заняться балетом.

Юлия Назарова

Фото из официальной группы «SunSha»