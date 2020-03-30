Рынки и ярмарки закрываются во Владимирской области

До 5 апреля во Владимирской области приостанавливается работа рынков и ярмарок продовольственных и непродовольственных товаров, а также станций техобслуживания автомототехники и автомоек. В указ губернатора региона от 17.03.2020 № 38 «О введении режима повышенной готовности» внесены изменения. На время вынужденных выходных, введенных из-за распространения коронавирусной инфекции, также будут закрыты бассейны, фитнес-центры, кафе, столовые, буфеты, бары, закусочные и прочие организаций общественного питания, салоны красоты, косметические, СПА, массажные салоны, солярии, бани, сауны, рынки и ярмарки. Остановлена выставочная, развлекательная, просветительская деятельность в зданиях; культурно-развлекательная, досуговая и спортивная деятельность.

— Открытыми остаются аптеки и точки стационарной торговли продуктами питания. Разрешена также работа точек общепита на вынос без посещения гражданами этих организаций и доставка заказов, — разъяснила первый заместитель директора департамента развития предпринимательства, торговли и сферы услуг Виктория Кулыгина.

Согласно указа президента РФ режим нерабочей недели не распространяется на организации, занятые в производстве продовольствия. Предприятия агропромышленного комплекса области работают в штатном режиме.

—Запасы продовольствия в регионе достаточные. Но надо признать, у предприятий АПК определённые сложности есть. В связи с изменением курса рубля выросли цены на некоторые виды сырья и материалов. Налицо и изменение потребительского спроса в сторону продуктов с длительным сроком хранения. Всё это требует перестройки производств и изменения логистических потоков продукции. Но хочу заверить всех жителей, что эти вопросы решаются очень оперативно, в режиме онлайн, – подчеркнул директор департамента сельского хозяйства и продовольствия Константин Демидов.

Отели, гостиницы, гостевые дома, хостелы, санатории, пансионаты, дома отдыха, детские оздоровительные лагеря приостановили свою работу до 1 июня. Все бронирования отменены или перенесены на другое время. При этом гостям, уже проживающим в них, предписано самоизолироваться до окончания срока проживания без возможности его продления.

Ранее «Призыв» сообщал, что коронавирус добрался до Владимирской области. Согласно оперативным данным, опубликованным на сайте стопкоронавирус.рф, в нашем регионе зафиксировано два случая COVID-19. Чтобы предотвратить распространение вируса, жителей настоятельно призывают оставаться дома.

Ольга Ефремова

Фото: «Призыва»