Руководство скорой помощи Владимира показало спецзащиту от COVID-19

Руководство станции скорой медицинской помощи города Владимира опровергло заявление ряда своих сотрудников об отсутствии в арсенале медиков защитных костюмов от коронавирусной инфекции. Необходимые комплекты спецодежды и средства защиты медикам выдаются, сообщила «Призыву» Наталья Пучкова, старший врач станции СМП. Противоэпидемические костюмы требуются в ограниченном количестве, пока не более одного в день. Надевать их или нет, решается ещё на уровне диспетчера, когда поступает вызов. Больным с признаками ОРВИ по телефону задают 2 вопроса: были ли они недавно заграницей и общались ли с зараженными коронавирусной инфекцией? При утвердительном ответе вся бригада, включая водителя, облачают в противоэпидемический костюм.

На 23 марта во Владимирской области ни одного подтверждённого диагноза коронавирусной инфекции не выявлено.

— У нас было 20 противоэпидемических костюмов «Садолит», они закончились. Наше руководство вынуждено было само формировать подобные комплекты: отдельно покупать халаты, бахилы, маски, защитные очки, фартук, респираторы, перчатки – весь стандартный набор. Их качество соответствует нормам, — пояснила Наталья Пучкова.

Ранее, как сообщал «Призыв», ряд фельдшеров выступили с заявлениями о том, что не поедут на вызовы к пациентам с подозрением на коронавирус. По их мнению, спецодежда, которую им предоставляют на выезд, не обеспечивает должный уровень безопасности. У руководства «скорой» есть письмо Роспотребнадзора, где утвержден состав фельдшерского костюма на выезд к пациенту с подозрением на COVID-19.

В документе не сказано, что это должен быть именно набор «Садолит». Перечислено то, что должно входить в комплект, и всё нужное на ССМП есть.

— «Садолит» — это просто торговое название, — говорит старший врач станции СМП. — Противоэпидемических костюмов много. Их элементы взаимозаменяемы. Хирургические халаты и противоэпидемические по своему назначению идентичны. Поводов для того, чтобы отказываться от вызовов, абсолютно нет.

В спецодежде медики при необходимости везут больного до инфекционного отделения 6-ой городской больницы. После чего одноразовый комплект утилизируется там же. А машина скорой помощи обрабатывается. Если пациент отказывается от госпитализации, фельдшеры снимают эти костюмы по приезду на станцию скорой помощи. И здесь эту одежду утилизируют в специальный «желтый» пакет.

— Костюмы распределяются утром перед выездом — каждой бригаде на всякий случай, – говорит фармацевт станции скорой помощи. — В каждой машине имеется по три костюма.

Однако многие рядовые труженики станции скорой медицинской помощи считают, что «сборные» комплекты не способны защитить от COVID-19. И работа проходит в довольно конфликтной обстановке. Это чревато тем, что может произойти срыв, когда медикам придётся — не дай Бог, конечно — иметь дело с реально заболевшими коронавирусом. Да и обычным пациентам уже тяжко. Пациенты ждут первую помощь сутками. Бригад катастрофически мало. К примеру, вчера вечером на станции в очереди стояло 55 вызовов, а бригад работало всего 10.

Татьяна Данилова

Фото «Призыва»