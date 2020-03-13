РПЦ призывает дезинфицировать иконы из-за пандемии коронавируса

Использовать одноразовую посуду и почаще проводить генеральную уборку. Священный Синод Московского Патриархата призвал духовенство неукоснительно соблюдать профилактические меры из-за объявленной пандемии коронавируса. Санитарно-гигиенические требования адресованы всем православным приходам церквей и монастырей. Особенно это касается тех регионов, где эпидобстановка официально признана тяжелой.

Руководство РПЦ рекомендует применять санитарные растворы для дезинфекции киотов икон, к которым прикладываются верующие. А также использовать одноразовые стаканчики для запивки. К слову, обычно в церквях рядом с чаном воды или кулером стоят несколько многоразовых кружек. Статья расходов на одноразовую посуду не предусмотрена.

Священники обеспокоены ситуацией с COVID-19.

В зависимости от ситуации в каждом регионе могут вводиться и дополнительные профилактические меры, сообщает Священный Синод. Какие именно – не уточняется. А ещё настоятели церквей должны усиленно молиться как за исцеление пациентов, так и за врачей, которые борются с опасным COVID-19.

— Члены Священного Синода выражают соболезнования родным и близким жертв этой болезни в Китае, Южной Корее, Иране, Италии, Франции, Германии, Испании и других государствах. Благословенными перед Господом являются труды врачей и добровольцев, которые разрабатывают и реализуют медицинские и профилактические меры, направленные на помощь больным и предотвращение дальнейшего распространения болезни, — сообщается на сайте Московского Патриархата.

Существует ли опасность заразиться короновирусом в храме и можно ли не соблюдать пост для поддержания иммунитета? На этот вопрос «Призыву» ответил священник Аркадий Маковецкий, руководитель миссионерского отдела Владимирской епархии:

От поста никто не умер и не заболел. А от послаблений поста много происходит искушений.

Если человек действительно чувствует себя плохо, надо прийти и попросить благословение у любого священника: благословите меня ослабить пост, но вкушать то, что укрепляет иммунитет.

Но в то же время нельзя впадать в панику и ради этого коронавируса не соблюдать спасительный Великий пост. Ведь никто из нас не знает, будет ли в нашей жизни ещё один Великий пост в следующем 2021 году.

Есть хорошая пословица: в храме Божьем заболеть нельзя. У нас есть горе-батюшки, слабоверные, которые написали: к иконам не надо прикладываться, к кресту не надо прикладываться.

Один умник вообще посоветовал поменьше ходить в церковь в это время. Хотя сама церковь призывает, наоборот, почаще посещать храм и молиться.

Осталось нам только маски надеть и по церкви ходить в масках. Конечно, надо принимать меры предосторожности, профилактики.

Но в храм надо ходить, и в храме человек никогда не заразится. Потому что здесь особая благодатная атмосфера. Здесь сила Духа Божьего, энергия божественная попаляет всякую нечистоту.

Ранее «Призыв» сообщал, что митрополит Владимирский и Суздальский Тихон готов, если потребуется, отслужить молебен от коронавируса.

Татьяна Данилова

Фото и видео «Призыва»