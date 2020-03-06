Роструд напомнил о предстоящих длинных выходных

Жителей Владимирской области вместе со всей страной ждут три праздничных дня и последующая короткая рабочая неделя. Отдыхать будем больше в связи с празднованием Международного женского дня. Праздник выпадает на воскресенье, поэтому выходной переносится на понедельник, т.е. отдыхаем 7, 8 и 9 марта, напоминает Роструд.

— Пятница, 6 марта, предпраздничным днем не является и не будет сокращенной, — уточняют в ведомстве.

Следующие короткие недели случатся в апреле и мае.

На день меньше трудиться будем в конце апреля в преддверии празднования Дня весны и труда: с 27 по 30 апреля. Первая рабочая неделя мая за счет переносов выходных дней с субботы, 4 января, и воскресенья, 5 января, продлится всего три дня: с 6-е по 8-е число. При этом следующая неделя также будет сокращенной из-за Дня Победы.

Еще одна короткая рабочая неделя ждет нас в июне благодаря празднованию Дня России — с 8 по 11 июня. После продолжительного перерыва отдыхать будем по случаю Дня народного единства. Он разделит пятидневку на два отрезка по два рабочих дня: со 2 по 3 ноября и с 5 по 6 ноября.

Пока же насладимся первыми длинными весенними выходными. Синоптики обещают рекордное тепло, а афиша «Призыва» расскажет, как интересно провести праздничные дни.

Ольга Ефремова

Фото: urhelp.guru