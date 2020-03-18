«Ростелеком» рассказал представителям силовых структур о Единой платформе сервисов безопасности

На совещании с представителями силовых структур во Владимире «Ростелеком» презентовал возможности Единой платформы сервисов безопасности. В нее входят сразу несколько сервисов по защите от сетевых угроз (UTM), электронной почты (SEG), веб-приложений (WAF). Платформа может быть дополнена сервисами защиты каналов связи, а также другими продуктами безопасности.

Все сервисы доступны любым организациям, в том числе со сложной территориально распределенной инфраструктурой. Подключение платформы безопасности возможно по сервисной модели, которая позволяет обеспечить комплексную защиту корпоративной сети в целом, одновременно снизив издержки на персонал, дорогостоящее оборудование и устранение последствий атак.

Павел Шатохин, директор филиала ПАО «Ростелеком» во Владимирской и Ивановской областях:

«В каждой организации используются компьютеры, имеющие доступ в интернет, что позволяет киберпреступникам атаковать организации из любой точки мира. В случае успеха они могут делать что угодно — украсть конфиденциальную информацию и персональные данные, перевести деньги с расчетного счета или нарушить бизнес-процессы. Для организаций, в том числе и силового блока, ситуация недопустимая. Для решения этих проблем были созданы комплексные решения, объединяющие возможности нескольких продуктов. С их помощью можно обеспечить информационную защиту организации, снизив при этом издержки на услуги и персонал».

«Ростелеком» один из крупнейших провайдеров сервисов кибербезопасности (Managed Security Service Provider). Провайдер берет на себя всю систему защиты: транспорт, шифрование, защиту от целевых атак и DDoS-атак. Основное преимущество такого подхода заключается в том, что клиенту больше не нужно тратить средства и время на создание собственной системы информационной безопасности, он может купить готовую услугу под ключ. Более подробную информацию об услугах «Ростелекома» можно узнать на сайте, по телефону 8-800-200-30-00 и в офисах обслуживания компании.