«Ростелеком» принял участие в праздновании Масленицы во Владимире

«Ростелеком» принял участие в праздновании широкой Масленицы 1 марта во Владимире. Основные события развернулись сразу на нескольких городских площадках.

Благодаря системе видеонаблюдения от «Ростелекома», на сайте городской администрации можно было наблюдать за площадью Победы и выставкой масленичных кукол, посвященной 1030-летию Владимира. Система была установлена в рамках программы «Безопасный город», но ресурсы компании позволяют использовать ее и для открытых трансляций значимых событий города.

В парке 850-летия Владимира «Ростелеком» построил интерактивную площадку, где гостей ждали вкусные блины, чай и познавательные мастер-классы. Кроме того, в парке есть стабильный бесплатный Wi-Fi от цифрового провайдера. Благодаря этому, владимирцы могли делиться впечатлениями о праздничных выходных онлайн.

Павел Шатохин, директор филиала ПАО «Ростелеком» во Владимирской и Ивановской областях:

«Компания участвует во всех крупных городских праздниках. Мы не только обеспечиваем мероприятия телеком инфраструктурой, но и продумываем развлекательную программу для детей и взрослых, дарим им праздничное настроение и заряд позитива. А еще такие мероприятия – хорошая возможность для горожан пообщаться со специалистами компании, задать вопросы, протестировать услуги, узнать об интересных и выгодных акциях. Таких, например, как “Приведи друга“. Она позволяет пригласить знакомого стать абонентом компании и получить в подарок месяц бесплатного интернета. Пригласить можно до двенадцати друзей, а значит, целый год бесплатно пользоваться услугой».

Для того, чтобы стать участником акции, необходимо запросить промокод в едином личном кабинете (ЕЛК) в разделе «Бонус» и направить его другу любым доступным способом. Начисление бонуса в виде 100 % скидки на абонентскую плату участнику акции происходит после подключения услуги другом и присоединения его учетной записи в ЕЛК. Абонент может привлечь не более 12 друзей в течение года.

Подробности об акции «Приведи друга» можно узнать в любом центре продаж и обслуживания, по бесплатному телефону горячей линии или на сайте компании.