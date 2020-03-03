«Ростелеком» объявляет о старте IV Всероссийского семейного ИТ-марафона

«Ростелеком», Координационный центр доменов .RU/.РФ, Академия инновационного образования и развития и Фонд «Разумный интернет» приглашают принять участие в IV Всероссийском семейном ИТ-марафоне. Соревнования позволят детям, учащимся 5–11 классов, родителям, а также их родственникам и близким друзьям проверить цифровую грамотность, повысить навыки работы с информационными технологиями, проявить творческие способности. ИТ-марафон пройдет в два этапа и завершится в Международный день семьи, который ежегодно отмечается 15 мая.

Семейный ИТ-марафон проводится в четвертый раз в рамках реализации государственной политики в области защиты детей от негативной информации и формирования культуры общения в виртуальной среде.

Турнир пройдет на сайте проекта «Изучи интернет — управляй им». Предварительная регистрация проходит одновременно с первым этапом: со 2 марта по 20 апреля.

Соревнования пройдут в два этапа:

Творческое задание — со 2 марта по 20 апреля. Участникам необходимо подготовить инфографику по теме «Чему я научился / Что я узнал о цифровых технологиях благодаря интерактивному порталу “Изучи интернет — управляй им”». Онлайн-турнир — с 21 по 30 апреля. Тема онлайн-турнира — домены, доменная индустрия, системы адресации в интернете, 25 лет домену .RU.

Победители ИТ-марафона определяются по сумме баллов, заработанных на двух этапах. Команды-лидеры получат дипломы и ценные призы: Bluetooth-колонку, пауэрбанк, настольную игру, а также полезные сувениры от организаторов ИТ-марафона. Каждый капитан и игрок, принимавший участие во втором этапе ИТ-марафона, получит электронный сертификат участника.

Полные правила участия в ИТ-марафоне, сроки проведения, инструкции для первого и второго этапов опубликованы в Положении о проведении IV Всероссийского семейного ИТ-марафона. Задать вопрос организаторам чемпионата можно на сайте проекта «Изучи интернет — управляй им» через форму обратной связи.