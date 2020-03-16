Рост тарифа для перевозчиков отразится на билетах для пассажиров

Региональный департамент транспорта и дорожного хозяйства решил уравнять всех перевозчиков в оплате услуг госпредприятию «Владимирский автовокзал». Хотят сделать стоимость заезда и простоя на вокзалах единой для всех, а не по принципу подсчета пассажиров. Директор департамента Алексей Косилов считает, что одни перевозчики берут больше пассажиров на вокзалах, другие больше собирают по городу. Платят же больше первые. И это, по мнению руководителя дорожного ведомства, несправедливо.

Алексей Косилов, директор департамента транспорта и дорожного хозяйства:

Сейчас система расчетов понятна — процент от проданных билетов. Сейчас будет проводиться работа по внедрению новой системы расчетов услуг автовокзала с учетом корректировки тарифов и с учетом мнения согласительной рабочей группы с перевозчиками.

Чтобы выслушать мнения, разобрать ситуации. Где-то есть дотационные маршруты.

Может, для социально значимых маршрутов ввести коэффициент.

Перевозчики будут больше платить вокзалам.

Расчеты по оплате услуг вокзалам проводил департамент цен и тарифов. По последним данным, специалисты скорректировали ставки, предложенные «Владимирским автовокзалом», снизили их на 20%. Но перевозчики все равно недовольны. Все в один голос говорят, что расходы вырастут, следовательно, поднимут и тарифы для пассажиров. Регулируемые тарифы утверждают раз в год. На 2020 год все уже определено.

Важный момент, что одним из главных изменений для перевозчиков, желающих принять участие в конкурсах на маршруты по Владимирской области, будет обязательное требование заезда на вокзал. Остановки за его пределами сохранят (например, в Загородном или под мостом), но конечные будут на вокзале. Как «Призыв» сообщал ранее, Алексей Косилов назвал причины передела рынка пассажирских перевозок.

Анна Тумановская

Фото и видео «Призыва»