Роспотребнадзор рекомендовал дезинфицировать салоны автобусов из-за COVID-19

Транспортным компаниям Владимирской области рекомендовано обрабатывать салоны автобусов на конечных остановках. Дополнительные меры профилактики связаны с угрозой распространения коронавируса. Перевозчиков призвали дезинфицировать поручни, перила, спинки сидений и другие поверхности. После уборки следует проветрить помещение и лишь потом отправляться в рейс. На бумаге все так и поступают.

— Транспортные компании уже отчитываются нам, что дополнительные меры дезинфекции они проводят. Предоставляют договоры, которые якобы были заключены с клининговыми компаниями, — пояснила «Призыву» пресс-секретарь регионального управления Роспотребнадзора Марина Колтунова. — А вот как все происходит на самом деле, это еще вопрос. Мы организуем рейды, будем проверять транспортные компании.

Транспортники отчитались о выполнении работ на бумаге.

Мы решили не ждать и с камерой отправились на конечную остановку, расположенную на улице Куйбышева. За двадцать минут люди с тряпками и средствами дезинфекции нами замечены не были. При этом одновременно на месте находилось около десяти автобусов разных перевозчиков. Так, в салоне 23-го маршрута были только тряпки, совки и средства для мытья стекол. А про специальный раствор и необходимость обрабатывать поверхности по нескольку раз в день, кондуктор автобуса услышала от нас.

— Наш автобус капитально моют раз в неделю, а утром обрабатывают поручни мыльным раствором. Это обычная практика. Мы так и до коронавируса работали. Ничего специально сейчас не делаем, — пояснила нам женщина.

И это еще не самый плохой вариант, говорят водители других автобусов. В некоторых нет даже тряпок, не говоря уже о средствах дезинфекции. Отчеты на бумаге с действительностью не совпадают. Теперь за несоблюдение рекомендаций Роспотребнадзора с руководителей транспортных компаний могут спросить.

На данный момент, по официальным данным, на территории региона COVID-19 не диагностирован. На карантине находятся 84 человека, которые в последнее время вернулись из стран с неблагополучной эпидобстановкой. 80 из них — жители региона, четверо — граждане Китая.

Ранее «Призыв» сообщал, что Владимирская область срочно закупит 40 тысяч респираторов из-за COVID-19.

Полина Тарбеева

Фото «Призыва»