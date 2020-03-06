Роспотребнадзор открыл «горячую линию» по коронавирусу

Роспотребнадзор обратился к жителям Владимирской области с просьбой сообщать о своем возвращении из стран, где бушует коронавирус. Среди неблагополучных территорий на данный момент числятся Китай, Южная Корея, Иран и Италия. Оставить информацию можно по телефону «горячей линии» 8(4922) 45-10-70 или 8-800-200-05-45. Правда, пока звонки принимаются только по будням и только в рабочее время: с понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00.

После поездки Роспотребнадзор рекомендует 14 дней соблюдать режим изоляции на дому. Т.е. не посещать работу, учебу и минимизировать посещение общественных мест. Если вдруг появились первые признаки ОРВИ, эпидемиологи настоятельно рекомендуют оставаться дома и сразу вызвать врача, сообщив информацию о своем возвращении из вышеперечисленных стран.

«Горячая линия» управления Роспотребнадзора по Владимирской области: 8(4922) 45-10-70 или 8-800-200-05-45.

— Напоминаем о необходимости соблюдения правил личной гигиены: часто мыть руки водой с мылом, использовать дезинфицирующие средства для рук, особенно находясь в людных местах, аэропортах и других системах общественного транспорта; не касаться рта, носа или глаз немытыми руками; регулярно очищать поверхности и устройства, к которым вы прикасаетесь (клавиатура компьютера, панели оргтехники общего использования, экран смартфона, пульты, дверные ручки и поручни), — обращается к жителям региона Роспотребнадзор.

Сегодня стало известно, что выявлено еще шесть новых случаев заражения коронавирусом — пять в Москве, один в Нижнем Новгороде. Все заболевшие вернулись в Россию из Италии. Многие жители Владимирской области после последних новостей начали отказываться от полетов в одну из самых популярных среди туристов стран. Но есть и те, кто отказываться от запланированного отпуска в Италии из-за COVID-19 пока не собирается. Ранее «Призыв» сообщал, что недавно из Римини вернулась генеральный директор Владимиро-Суздальского музея-заповедника. Светлана Мельникова привезла экспонаты для новой выставки.

Елена Пляскина

Фото: omskzdes.ru