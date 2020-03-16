Родителям 1,5-годовалого ребенка отказывают в месте в новом детсаду

Семья Матвеевых из Юрьевца ждала открытия нового садика в микрорайоне, чтобы отдать туда полуторагодовалую дочку. Именно столько малышке исполнится в сентябре этого года. Мама ребенка хочет выйти на работу, чтобы поддерживать семейный бюджет. Но в отделе по комплектованию дошкольных учреждений города Владимира, по словам молодых родителей, им отказали. Пояснив, что ребенок слишком мал.

— Мы стояли на очереди в два садика Юрьевца и ждали, когда откроется новый, потому что нам сказали, что там будут ясельные группы от 1,5 лет, — говорит житель микрорайона Антон Матвеев. – Именно в этом возрасте мы хотим отдать ребенка, чтобы с супругой выйти на работу. Нам говорили в отделе по комплектованию, что это вполне возможно сделать, дождитесь только открытия нового сада. На днях мы пришли. И нам предложили только ясельную группу в другом конце города. А про новый, 11-ый сад сказали, что сюда будут брать детей от 2,5 лет. То есть, рожденных не позже марта 2018 года.

Родителям предлагают возить ребенка в Энергетик.

Возить маленького ребенка в автобусе утром в пробках не вариант. В другие два садика Юрьевца девочку тоже не берут, говорит Антон. Там нет ясельных групп. В отделе по комплектованию дошкольных образовательных учреждений рассказали, что в новый юрьевецкий садик на улице Славной, 4-а принимают заявления ото всех без исключения. Здесь дали подробное разъяснение по возрасту детей.

— Ещё не было комплектования, как могли отказать им? Приказа ещё нет. Садик пока не открыт. Ему только присвоен 11 номер. На него начался приём заявлений от родителей. Причем заявления принимаем у всех, – пояснила «Призыву» Людмила Щербакова, заведующая отделом. – Да, в этом садике по проекту две ясельных группы, от 1,5 до 2 лет. Но, это при условии, что идет комплектование на этот учебный год 2019-2020. Возраст считается на 1 сентября 2019 году. Если ребенку на этот момент исполняется 1,5 года, он относится к возрастной категории от 1,5 до 2 лет. Поэтому если в новый детский сад в Юрьевце будут набираться две ясельные группы в новый учебный год, то возраст будет считаться от 2019 года. Потому что это комплектование 2019-20 года. Если это группа с 2 до 3 лет, значит на 1 сентября ребенку должно исполниться 2 года. Если на 1 сентября 2 года не исполнилось, значит ребенок идет по возрастной категории от 1,5 лет. Так же считаются «трехлеточки». Если на 1 сентября им исполнилось три года, он идет в группу с 3 до 4 лет. Если не исполнилось, то с 2 до 3 лет.

А если ребенку только исполняется 1,5 года в сентябре 2020 года, он считается ещё маленьким. Какие же ясли предлагают таким детям во Владимире? В отделе предложили вариант детских садов в Энергетике — 106 и 10-ый садики.

Тем временем в управлении образования советуют родителям не паниковать раньше времени. Ситуация с набором в группы в новый садик станет более ясна этим летом. И возможно, дети, которым к новому учебному году исполнится 1,5 года, всё-таки будут приняты в образовательное учреждение.

— Решение укомплектования каждый год принимается новое. В этом году процесс ещё не запущен. Если на 1 сентября этого года ребенку уже исполнится 1,5 года, то его должны принять в ясельную группу, – пояснили в управлении образования.

Напомним, что новый детский сад город получил от застройщика «ВТУС» в январе. По дошкольному учреждению почти два года шли судебные баталии. Строительная фирма не хотела отдавать садик в собственность мэрии, потому что не получила обещанную поддержку от чиновников – участие в федеральной программе финансирования. Ведь по договору застройщик обязан построить в Юрьевце ещё один детский сад и школу.

Татьяна Данилова

Фото «Призыва»