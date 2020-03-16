Родителям 1,5-годовалого ребенка отказывают в месте в новом детсаду

Предлагают возить из Юрьевца в Энергетик

Семья Матвеевых из Юрьевца ждала открытия нового садика в микрорайоне, чтобы отдать туда полуторагодовалую дочку. Именно столько малышке исполнится в сентябре этого года. Мама ребенка хочет выйти на работу, чтобы поддерживать семейный бюджет. Но в отделе по комплектованию дошкольных учреждений города Владимира, по словам молодых родителей, им отказали. Пояснив, что ребенок слишком мал.

Мы стояли на очереди в два садика Юрьевца и ждали, когда откроется новый, потому что нам сказали, что там будут ясельные группы от 1,5 лет, — говорит житель микрорайона Антон Матвеев. – Именно в этом возрасте мы хотим отдать ребенка, чтобы с супругой выйти на работу. Нам говорили в отделе по комплектованию, что это вполне возможно сделать, дождитесь только открытия нового сада. На днях мы пришли. И нам предложили только ясельную группу в другом конце города. А про новый, 11-ый сад сказали, что сюда будут брать детей от 2,5 лет. То есть, рожденных не позже марта 2018 года.

Отдел по комплектованию дошкольных учреждений г.Владимира

Родителям предлагают возить ребенка в Энергетик.

Возить маленького ребенка в автобусе утром в пробках не вариант. В другие два садика Юрьевца девочку тоже не берут, говорит Антон. Там нет ясельных групп. В отделе по комплектованию дошкольных образовательных учреждений рассказали, что в новый юрьевецкий садик на улице Славной, 4-а принимают заявления ото всех без исключения. Здесь дали подробное разъяснение по возрасту детей.

Ещё не было комплектования, как могли отказать им? Приказа ещё нет. Садик пока не открыт. Ему только присвоен 11 номер. На него начался приём заявлений от родителей. Причем заявления принимаем у всех, – пояснила «Призыву» Людмила Щербакова, заведующая отделом. – Да, в этом садике по проекту две ясельных группы, от 1,5 до 2 лет. Но, это при условии, что идет комплектование на этот учебный год 2019-2020. Возраст считается на 1 сентября 2019 году. Если ребенку на этот момент исполняется 1,5 года, он относится к возрастной категории от 1,5 до 2 лет. Поэтому если в новый детский сад в Юрьевце будут набираться две ясельные группы в новый учебный год, то возраст будет считаться от 2019 года. Потому что это комплектование 2019-20 года. Если это группа с 2 до 3 лет, значит на 1 сентября ребенку должно исполниться 2 года. Если на 1 сентября 2 года не исполнилось, значит ребенок идет по возрастной категории от 1,5 лет. Так же считаются «трехлеточки». Если на 1 сентября им исполнилось три года, он идет в группу с 3 до 4 лет. Если не исполнилось, то с 2 до 3 лет.

Новый детский сад в Юрьевце

А если ребенку только исполняется 1,5 года в сентябре 2020 года, он считается ещё маленьким. Какие же ясли предлагают таким детям во Владимире? В отделе предложили вариант детских садов в Энергетике — 106 и 10-ый садики.

Тем временем в управлении образования советуют родителям не паниковать раньше времени. Ситуация с набором в группы в новый садик станет более ясна этим летом. И возможно, дети, которым к новому учебному году исполнится 1,5 года, всё-таки будут приняты в образовательное учреждение.

Решение укомплектования каждый год принимается новое. В этом году процесс ещё не запущен. Если на 1 сентября этого года ребенку уже исполнится 1,5 года, то его должны принять в ясельную группу, – пояснили в управлении образования.

Напомним, что новый детский сад город получил от застройщика «ВТУС» в январе. По дошкольному учреждению почти два года шли судебные баталии. Строительная фирма не хотела отдавать садик в собственность мэрии, потому что не получила обещанную поддержку от чиновников – участие в федеральной программе финансирования. Ведь по договору застройщик обязан построить в Юрьевце ещё один детский сад и школу.

Татьяна Данилова

Фото «Призыва»

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Обсуждение 1

  • Светлана:
    16.03.2020 в 14:02

    Очень понимаю мамочку 1.5 годовалого ребёнка, НО что же получается — 3-ех летки будут сидеть дома, а ясельников возьмут в дет сад? Ведь в Юрьевце большая очередь…

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