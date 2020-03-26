Родительские чаты наполнила информация о комендантском часе для детей

За детей, которые в условиях распространения коронавируса разгуливают по торговым центрам и улицах, якобы накажут мам и пап. Причем рублем. Подобная информация активно распространяется в сети и пересылается в родительских чатах. Текст один и тот же: » С 25 марта по 12 апреля проходят ежедневные патрули (УВД, МКДН, ДО, ОО) по торговым центрам с 11.00 часов до 21.00 часа, выявление детей и подростков во время проведения профилактических мероприятий. Посещение ограничено, контроль за родителями!». Данную информацию просят срочно разослать по мессенджерам.

Впервые данная информация появилась несколько дней назад в Красноярском крае и Курской области, сообщается на официальном сайте управления МВД по Владимирской области. И действительности она не соответствует, подчеркивают в ведомстве. Сегодня утром фейк получили многие родители, чьи дети учатся в школах Владимирской области. В некоторых случаях странное сообщение прислали сами работники учебных учреждений.

— Мы обязательно проверим информацию и уточним, кто и почему делал такую рассылку, — пояснил «Призыву» начальник управления по связям с общественностью и СМИ администрации г. Владимира Александр Карпилович, — Номера некоторых школ нам известны.

МВД России официально напоминает, что за распространение заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений, создающей угрозу нарушения общественного порядка и безопасности, предусмотрена административная ответственность. Министерство внутренних дел Российской Федерации призывает граждан проявлять бдительность и ориентироваться на официальные источники информации.

При этом, конечно, родителям как минимум стоит поговорить со своими детьми. В условиях, когда все напоминают о необходимости самоизоляции, школьники активно разгуливают по торговым центрам и передвигаются в общественном транспорте. Учебные учреждения приостановили работу явно не для того, чтобы дети болтались по улицам и активно общались друг с другом. Так, в Москве, на период закрытия школ, детям отменили бесплатный проезд в автобусах и метро.

Следующая неделя в России официально будет нерабочей.

Карантин стоит организовать и для детей. Им практически не страшен коронавирус, но они могут передавать COVID-19. Ради своих мам и пап, бабушек и дедушек, останьтесь с детьми дома.

Ранее «Призыв» сообщал, что объявленные выходные не касаются сотрудников мэрии и структур жизнеобеспечения.

Полина Тарбеева

Фото: tochkanews.ru