Родители отказываются платить за охрану в школах

Считают, что турникеты справятся без охранников

Родителей детей, посещающих владимирские школы, стали массово отказываться вносить платежи за охрану. Если до Нового года большинство классов сдавали, то сейчас многие накопили долги за январь-февраль. Об этом говорят председатели общешкольных родительских комитетов, которые заключают договоры с частными охранными предприятиями. Ведь руководство школы не вправе понуждать к таким мероприятиям. Это добрая воля родителей. Директора школ могут только советовать, что они и  делают на родительских собраниях.

— За январь-февраль мы еще ЧОПу заплатили, но на весну уже нет. Придется отказываться от услуг на май-июнь точно. А это значит, что двери школы будут закрыты с восьми утра и до часу дня. Таков порядок. Никаких опоздавших не пропустят. Никакого контроля не будет. Некому даже на тревожную кнопку будет нажать, — рассказывает председатель родительского комитета Ирина.

В течение двух лет в школах Владимира устанавливали системы контроля управления доступом. Теперь турникеты есть везде. Ученики проходят по карточкам. Родители заплатили только 50-100 рублей на индивидуальные пластиковые ключи, за остальное заплатил бюджет города и области. На них и кивают родители.

— У всех карточки, зачем охранник сидит? Никто и так чужой не пройдет. Город оплачивает сторожа, вот он и следит за работой системы. А какая польза от охранника? Те же пенсионеры, что и сторожа. У нас охранник был, а ЧП избежать не удалось. Ученик 8 класса пронес кухонный топорик и бегал с ним за одноклассниками, — рассуждает мама школьника Евгения.


По информации управления образования, все школы и детские сады оснащены системами передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии, системами видеонаблюдения. Также во многих образовательных учреждениях стоят стационарные металлодетекторы.

Есть уже и примеры. Так, в гимназии № 73 отказались от услуг ЧОП. На входе висит объявление с телефоном сторожа. Если родителям требуется пройти на территорию гимназии, то пропускает сторож, но после того, как назвал класс, ФИО педагога и цель визита.

Как «Призыв» сообщал ранее, владимирская мэрия предложила свой вариант для работы медицинских кабинетов, которые простаивают без медперсонала.

Анна Тумановская

Фото «Призыва»

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