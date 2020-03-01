Родители отказываются платить за охрану в школах

Родителей детей, посещающих владимирские школы, стали массово отказываться вносить платежи за охрану. Если до Нового года большинство классов сдавали, то сейчас многие накопили долги за январь-февраль. Об этом говорят председатели общешкольных родительских комитетов, которые заключают договоры с частными охранными предприятиями. Ведь руководство школы не вправе понуждать к таким мероприятиям. Это добрая воля родителей. Директора школ могут только советовать, что они и делают на родительских собраниях.

— За январь-февраль мы еще ЧОПу заплатили, но на весну уже нет. Придется отказываться от услуг на май-июнь точно. А это значит, что двери школы будут закрыты с восьми утра и до часу дня. Таков порядок. Никаких опоздавших не пропустят. Никакого контроля не будет. Некому даже на тревожную кнопку будет нажать, — рассказывает председатель родительского комитета Ирина.

В течение двух лет в школах Владимира устанавливали системы контроля управления доступом. Теперь турникеты есть везде. Ученики проходят по карточкам. Родители заплатили только 50-100 рублей на индивидуальные пластиковые ключи, за остальное заплатил бюджет города и области. На них и кивают родители.

— У всех карточки, зачем охранник сидит? Никто и так чужой не пройдет. Город оплачивает сторожа, вот он и следит за работой системы. А какая польза от охранника? Те же пенсионеры, что и сторожа. У нас охранник был, а ЧП избежать не удалось. Ученик 8 класса пронес кухонный топорик и бегал с ним за одноклассниками, — рассуждает мама школьника Евгения.



По информации управления образования, все школы и детские сады оснащены системами передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии, системами видеонаблюдения. Также во многих образовательных учреждениях стоят стационарные металлодетекторы.

Есть уже и примеры. Так, в гимназии № 73 отказались от услуг ЧОП. На входе висит объявление с телефоном сторожа. Если родителям требуется пройти на территорию гимназии, то пропускает сторож, но после того, как назвал класс, ФИО педагога и цель визита.

Как «Призыв» сообщал ранее, владимирская мэрия предложила свой вариант для работы медицинских кабинетов, которые простаивают без медперсонала.

Анна Тумановская

Фото «Призыва»