Робот будет петь в составе владимирской рок-группы

Владимирский инженер Антон Андрианов создаёт робота-вокалиста для музыкальной группы «Аlien garden». Сам инженер играет в этом коллективе, он — соло-гитарист. А петь будет кибер-машина. Прецеденты, когда на сцене выступают андроиды, уже созданы в Китае и Японии. Например, виртуальная певица Лао Тяньи из Поднебесной собрала миллионную армию фанатов. Но в России это в новинку. Владимирская группа может стать в этом плане прорывной.

Владимирский робот сделан из стали и алюминия, он двигается.

— Создание робота — давняя моя мечта, и если кто-нибудь и запоет в нашей группе, то это будет он, — сообщил «Призыву» Антон Андрианов. — Воплотить идею я решил с моим другом Игорем Кастыркиным. Игорь хорошо разбирается в электронике и программировании. Спроектировали нижнюю часть робота сами, остальное в разработке. Детали изготовили с помощью друзей, всё собираем и отлаживаем самостоятельно.

Сейчас идет работа над головой и руками робота. «Движки» и электронику владимирские инженеры заказали в Китае. Антон думает использовать андроида как элемент театрализованного шоу на концертах. Но, возможно, робот составит инженеру компанию и при проведении лекций, например, во владимирском планетарии, поскольку Антон ещё страстно увлекается астрономией.

Ранее «Призыв» сообщал, что владимирская группа «Аlien garden» победила на всероссийском фестивале «Рок-февраль 2020».

Татьяна Данилова