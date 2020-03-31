Режим всеобщей самоизоляции введен во Владимирской области

Во Владимирской области введен режим всеобщей самоизоляции. Жителям региона и тем, кто находится здесь временно, запрещено покидать место своего пребывания. Соответствующий указ подписал губернатор Владимир Сипягин. Он начинает действовать с 14.00 31 марта. Сделано это в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Выходить из дома можно будет только в нескольких случаях. За экстренной медицинской помощью или в магазин. Но только рядом с квартирой. Разрешается выгул собак, но не дальше, чем в 100 метрах от места жительства, и выброс мусора. На улицах разрешено будет появляться и тем, кто спешит на работу, если она не приостановлена.

Ограничения не распространяются на случаи оказания медицинской помощи, деятельность правоохранительных органов, органов по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям и подведомственных им организаций, органов по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, иных органов в части действий, непосредственно направленных на защиту жизни, здоровья и иных прав и свобод граждан, в том числе противодействия преступности, охраны общественного порядка, собственности и обеспечения общественной безопасности.

В общественных местах граждане обязаны соблюдать дистанцию не менее 1,5 метров, за исключением случаев оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси. Как будут наказывать нарушителей режима и кто будет следить за соблюдением карантина, пока неизвестно.

На данный момент в регионе зафиксировано два случая COVID-19. Зараженный коронавирусом житель Коврова скончался в местной больнице. Известно, что он был в контакте почти с сотней человек. Все они помещены на карантин. У них взяты анализы на COVID-19.

Ранее «Призыв» сообщал, что предприятия проверяют на соблюдение режима самоизоляции.

Полина Тарбеева

Фото РИА Новости