Ревизоры измерили ямы на дорогах в Гусь-Хрустальном

Разбитые дороги в Гусь-Хрустальном осмотрели сотрудники Госавтоинспекции и общественники. В первую очередь внимание уделили дорогам и улицам с наиболее высокой интенсивностью движения транспорта и маршрутам движения автобусов. Долго искать выбоины и ямы для замеров не пришлось. Как и по всей Владимирской области, с приходом весны жители Гусь-Хрустального отмечают плачевное состояние местных дорог.

В адрес должностных лиц направлено предписание.

По результатам проверки в адрес ответственных должностных и юридических лиц направлено предписание по устранению выявленных нарушений, исполнение которых находится на контроле ГИБДД.

— В случае невыполнения предписания в установленные сроки к подрядной организации будут применены меры административного воздействия в соответствии с действующим законодательством, — уточняет пресс-служба УМВД России по Владимирской области.

А пока оригинальный способ решение «дорожного вопроса» предлагает новый выпуск программы «Бредешок». Посмотреть его можно здесь.

Ольга Ефремова

Фото УМВД России по Владимирской области