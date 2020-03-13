Реклама ЖК «Панорама», размещенная в сетевом издании «PRO Город», признана ненадлежащей

Комиссия Владимирского УФАС России рассмотрела дело по признакам нарушения законодательства Российской Федерации о рекламе, возбужденного в отношении ООО «Виста- инвест», ИП «К…»

Владимирское УФАС России в процессе осуществления государственной функции по контролю за соблюдением норм Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» (далее – ФЗ «О рекламе») установило факт размещения на интернет – сайте сетевого издания «PRO Город» рекламного объявления следующего содержания: «Жилой комплекс ПАНОРАМА….качественный дом по доступной цене 28-02-02 www.33panorama.ru», не соответствующего ФЗ «О рекламе», поскольку в данном рекламном объявлении отсутствуют сведения о месте размещения проектной декларации, предусмотренной федеральным законом, фирменном наименовании (наименовании) застройщика либо указанном в проектной декларации индивидуализирующем застройщика коммерческом обозначении .

В соответствии с частью 7 статьи 28 Закона о рекламе, реклама, связанная с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, должна содержать сведения о месте размещения проектной декларации, предусмотренной федеральным законом, фирменное наименование (наименование) застройщика либо указанное в проектной декларации индивидуализирующее застройщика коммерческое обозначение.

Рассмотрев материалы дела, Комиссия Владимирского УФАС России признала данную рекламу ненадлежащей, так как в рекламном объявлении отсутствуют сведения о месте размещения проектной декларации, предусмотренной федеральным законом, фирменное наименование (наименование) застройщика либо указанное в проектной декларации индивидуализирующее застройщика коммерческое обозначение, что нарушает требования ч. 7 ст. 28 Федерального закона от 13.03.2006 №38 –ФЗ «О рекламе».

Принято решение не выдавать предписание в связи с добровольным приведением рекламного объявления в соответствие с требованиями законодательства о рекламе.